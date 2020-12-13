Manavgat'ta şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı

Manavgat'ta dün gün boyu süren ve gece de etkili olan şiddetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kavaklı, Bahçelievler ve Emek mahallelerindeki bazı evleri su bastı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri ve yakın yerlerde oturanlar, evlere giren suyun tahliyesi için seferber oldu. Kurulan motopomplarla su çekildi. Eşyaları kullanılamaz ve evleri oturulamaz hale gelenler, iş insanı Taner Demir Durar'a ait otelde misafir edildi.

Emek Mahallesi'nde yaşayan Hacı Varol, 2002'den bu yana aynı yerde oturduğunu belirterek, "Eskiden bu su boş arsalara gidiyordu. Şimdi arsalara ev yapınca suyun gidecek yeri kalmadı. Bu sokağa su gideri yapılması lazım. 2016 yılından bu tarafa Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne, ASAT'a ve Manavgat Belediyesi'ne imza toplayıp başvuru yapıyoruz. Hepsi, bizi başka bir yere gönderiyor. ASAT'a gidiyorum, Büyükşehir'e yönlendiriyor; Büyükşehir'e gidiyorum, ASAT'a yönlendiriyor, Manavgat Belediyesi'ne gidiyorum, ASAT'a gönderiyor. Her yağmurda aynı rezilliği yaşıyoruz" dedi.