Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanmıştı! Semih Kuloğlu'na 15 yıl hapis, 25 bin lira para cezası

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Akdenizde felaket Yanan gemideki Türkler yaşananları anlattıAkdeniz'de felaket! Yanan gemideki Türkler yaşananları anlattı#Yunanistan
Korkutan gelişmeyi duyurdu: Siviller tahliye ediliyor...Korkutan gelişmeyi duyurdu: Siviller tahliye ediliyor...#RUSYA
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk nereye koşuyorİddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk nereye koşuyor?#Elon Musk
Kremlinde kritik zirve... Putinden Ukraynaya çağrı: Kievin yapması gereken tek şey...Kremlin'de kritik zirve... Putin'den Ukrayna'ya çağrı: Kiev'in yapması gereken tek şey...#Putin
Yunanistanda yolcu gemisinde yangın İçinde çok sayıda Türk de vardıYunanistan'da yolcu gemisinde yangın! İçinde çok sayıda Türk de vardı#Yunanistan
Eski futbolcu Sezer Öztürk hakim karşısındaEski futbolcu Sezer Öztürk hakim karşısında#Sancaktepe
Ormanı yakarken suçüstü yakalanmıştı Cezası belli oldu, indirim yokOrmanı yakarken suçüstü yakalanmıştı! Cezası belli oldu, indirim yok#Antalya
Tehlikeli oyun İşte batının Putini durdurma planıTehlikeli oyun! İşte batının Putin'i durdurma planı #Rusya
Vahşice katledilen Sıla Şentürkün babasından açıklamaVahşice katledilen Sıla Şentürk'ün babasından açıklama#Giresun
‘İlk defa anlatacağım’ dedi: İki tanesini çantama attım‘İlk defa anlatacağım’ dedi: İki tanesini çantama attım#Demet Özdemir
Mucize kurtuluş Uçurumdan düştü, Ağaca tutunarak hayatta kaldıMucize kurtuluş! Uçurumdan düştü, Ağaca tutunarak hayatta kaldı#ABD
Harry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacakHarry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacak#Prens Harry
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?#Rus Gribi
Zeytinburnu ve Şişliden acı haber 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümüZeytinburnu ve Şişli'den acı haber! 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü#Istanbul
Dış görünüşüne takıntılıydı, onun bir insanı bile sevebildiğini sanmıyorumDış görünüşüne takıntılıydı, onun bir insanı bile sevebildiğini sanmıyorum#Tom Cruise
HABERLERGündem Haberleri

Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanmıştı! Semih Kuloğlu'na 15 yıl hapis, 25 bin lira para cezası

#Antalya#Manavgat#Sorgun
Manavgatta ormanı yakarken suçüstü yakalanmıştı Semih Kuloğluna 15 yıl hapis, 25 bin lira para cezası

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun ormanında 3 noktayı ateşe veren, 4'üncü noktayı da yakmaya çalıştığı sırada yakalanıp 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklanan Semih Kuloğlu'na 15 yıl hapis, 25 bin lira adli para cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanığın cezasında indirim uygulamadı.

Haberin Devamı

Manavgat'ın turizm merkezi Titreyengöl'de 404 bitki ve 223 yaban hayatı türünün bulunduğu, 350 hektarlık Sorgun ormanında 18 Eylül'de yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri alevlere müdahale ederken, art arda 2 yangın daha çıktı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ormanda araştırma yapan görevliler, 4'üncü noktada yangın çıkarmaya çalışan Semih Kuloğlu'nu suçüstü yakaladı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Kuloğlu, 'Neden yakıyorsun buraları?' sorusuna 'Evimi yakıyorum' karşılığını verdi. Vatandaşların linç girişiminde bulunduğu Kuloğlu, jandarma aracına bindirilerek karakola götürüldü. Yangını söndürmek için gelen vatandaşlar, şüphelinin elinde içki şişesiyle sürekli ormanda dolaştığını öne sürdü. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haberin Devamı

Manavgatta ormanı yakarken suçüstü yakalanmıştı Semih Kuloğluna 15 yıl hapis, 25 bin lira para cezası

YANGINI, KENDİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN ÇIKARDIĞINI SÖYLEDİ

Olay öncesinde Side Mahallesi'nde tek başına oturduğu evini yaktığı ortaya çıkan Semih Kuloğlu, jandarmadaki ifadesinde Sorgun ormanındaki yangını 'Allah'tan mesaj geldi' diyerek, kendisini öldürmek için çıkardığını söyledi. Kuloğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Gözden Kaçmasın

Orman yangını çıkarırken suçüstü yakalanmıştı Hainden şoke eden ifadelerOrman yangını çıkarırken suçüstü yakalanmıştı! Hainden şoke eden ifadelerHaberi Görüntüle

DAVA AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLDÜ

Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Semih Kuloğlu hakkında 'kasten orman yakmak' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasına sanık Kuloğlu, tutuklu bulunduğu Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı. Sanık avukatlarıyla Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü avukatları da salonda hazır bulundu.

BERAATİNİ İSTEDİ

Davayla ilgili esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın ‘kasten orman yakmak' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada son sözü sorulan sanık Semih Kuloğlu, suçsuz olduğunu, tahliyesini ve beraatini istedi.

Gözden Kaçmasın

Manavgatta hainlik 3 yeri ateşe verdi, 4üncüsünde yakalandıManavgat'ta hainlik! 3 yeri ateşe verdi, 4'üncüsünde yakalandıHaberi Görüntüle

İNDİRİM UYGULANMADI

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Semih Kuloğlu'nun 'kasten orman yakma' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, önce 12 yıl hapis, 1000 gün adli para cezasına, orman yakma eylemini birden fazla gerçekleştirdiği için cezayı 4'te 1 oranında artırarak sanığı 15 yıl hapis ve 1250 gün adli para cezasına mahkum etti. Mahkeme heyeti adli para cezasını toplam 25 bin lira olarak belirlerken, sanığa verilen cezalarda indirim uygulanmasına gerek olmadığına hükmetti. 

Haberin Devamı

Manavgatta ormanı yakarken suçüstü yakalanmıştı Semih Kuloğluna 15 yıl hapis, 25 bin lira para cezası

Elindeki çakmakla yangın çıkarmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı
daha fazla video içinElindeki çakmakla yangın çıkarmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Manavgat#Sorgun

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul