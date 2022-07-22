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Manavgat'ta kahreden olay! Yolu 300 metre kısaltmak için girdiği ters yönde motosiklete çarpıp kaçtı

#ANTALYA#Manavgat #Trafik Kazası
Manavgatta kahreden olay Yolu 300 metre kısaltmak için girdiği ters yönde motosiklete çarpıp kaçtı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolu 300 metre kısaltmak için ters yola giren otomobil sürücüsü karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobiliyle kaçan otomobil sürücüsü, 500 metre ileride bar içerisinde saklanırken yakalandı. Ölen sürücünün aynı gün sabah saatlerinde jandarmanın yol kontrolünde bütün evrakları tamam olduğu için tebrik aldığı öğrenildi.

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Kaza Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Kızılot Mahallesi’nde meydana geldi. Ters yönden gelen Alper Adlım’ın kullandığı otomobil, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Ahmet Varol’un (60) kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Varol olay yerinde hayatını kaybederken motosiklete çarpan sürücü otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Ahmet Varol’un cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manavgatta kahreden olay Yolu 300 metre kısaltmak için girdiği ters yönde motosiklete çarpıp kaçtı

BAR İÇERİSİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Kazanın ardından kaçan otomobil, kazayı gören vatandaşların ihbarını değerlendiren Çenger Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından kazanın meydana geldiği yere 500 metre mesafede deniz kenarında bulunurken, aracı kullanan Alper Adlım, bar içerisinde saklanırken yakalandı. Jandarma tarafından ekip aracına alınan Alper Adlım, hayatında bir kez bile karakola gitmediğini, böyle bir şeye nasıl karıştığını anlayamadığını söyledi.

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Alper Adlım’ın kaza öncesinde D-400 Karayolu üzerinden otomobille misafirini aldığı, 200-300 metre fazla gitmemek için ters yönden çalıştığı iş yerine götürdüğü bildirildi.

MOTOSİKLETİYLE SABAH TRAFİK TARAFINDAN DENETLENMİŞ

Kazada yaşamını yitiren Ahmet Varol’un sabah saatlerinde Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri tarafından D-400 Karayolu Kızılağaç mevkiinde durdurulduğu, kask dâhil herhangi bir eksiği olmadığı için tebrik edilerek uğurlandığı bildirildi.

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