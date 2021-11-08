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Maltepe'den çaldığı İETT otobüsü ile Taksim'e gitmişti! 15 yıl hapsi isteniyor

#İstanbul#İETT#Ali Volkan Çamur
Maltepeden çaldığı İETT otobüsü ile Taksime gitmişti 15 yıl hapsi isteniyor

Maltepe - Kadıköy arasında sefer yapan ve park halindeki İETT otobüsünü çalarak, tur attıktan sonra Beyoğlu'na bırakan tutuksuz sanık Ali Volkan Çamur’un (32) yargılandığı davada "Gece vakti haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

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Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ali Volkan Çamur katılmadı. Duruşmada müşteki avukatı hazır bulundu. Müşteki avukatı Dilay Şen Doğan, "Zararımız giderilmedi, uzlaştırma da sağlanmadı. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

"OTOBÜS KAMU MALI OLDUĞU İÇİN İNDİRİM MADDESİ UYGULANAMAZ"

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Çamur’un 8 Şubat 2021’de Maltepe’de bulunan otobüsün hava valfini açarak otobüse girdiği ve içerisinde bulunan anahtarı alarak aracı çalarak Beyoğlu’na götürdüğü belirtildi.

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Sanık Çamur’un savunmasında üzerine atılı suçu ikrar ettiği ve acil işi olması dolayısıyla aracı bulunduğu yerden aldığını söylediği mütalaada hatırlatıldı. Sanığın gece vakti söz konusu otobüsü çaldığı vurgulanan mütalaada söz konusu otobüsün kamu hizmetine tahsis edilen eşya niteliğinde olması nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nda yarı oranında indirim gözeten "Kullanım hırsızlığı" maddesinin uygulanamayacağı ifade edildi.

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15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

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Mütalaada sanık Ali Volkan Çamur’un kamu hizmetine mahsus edilmiş otobüs bulunduğu yerden alarak eylemi gerçekleştirdiğini sabit olduğu kaydedildi. Mütalaada sanık Ali Volkan Çamur’un "Gece vakti haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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#İstanbul#İETT#Ali Volkan Çamur

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