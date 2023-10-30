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Maltepe’de görkemli 100. yıl coşkusu

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#Haluk Bilginer#İBB#Cumhuriyet
Maltepe’de görkemli 100. yıl coşkusu
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) hazırlıklarına aylar öncesinden başlanan kutlama programı, Maltepe Etkinlik Alanı’nda; CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve alanı hınca hınç dolduran İstanbulluların katılımıyla gerçekleştirildi.

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Vatandaşları, sevgi gösterileri altında selamlayan İmamoğlu çiftine görkemli sahnede İBB’nin çeşitli birimlerinde ve iştirak şirketlerinde çalışan 142 çalışan eşlik etti. Yüzyılın kutlamasına özel hazırlanan 100. yıl özel gösterisinde, usta sanatçı Haluk Bilginer’in seslendirdiği temsili Cumhuriyet ağacı, bir kız çocuğunun hikâyesini İstanbullularla paylaştı. Zeybekler, modern dans ekipleri, tiyatrocular, Türkiye’nin yurtdışındaki genç gururlarından Piyanist İlyun Bürkev, Duman, İskender Paydaş ve Orkestrası, Kubat, Edis ve Sıla yaptıkları gösteriler ve verdikleri konserlerle İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Cumhuriyetin 100. yılı gösterisinin finali, usta sanatçı Zülfü Livaneli konseriyle yapıldı.

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#Haluk Bilginer#İBB#Cumhuriyet

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