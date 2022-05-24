‘Maltepe mitingi adaylık ilanı mı?’ sorusuna yanıt: İsme değil niteliklere bakalım

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AMERİKAN SÖZÜYLE YANIT VEREYİM

(CHP’nin Maltepe mitingiyle ilgili ABD Büyükelçiliği’nin uyarısı) ABD’nin eski başkanlarından birinin sözüyle yanıt vereyim. Korkulması gereken tek şey korkunun kendisidir. Biz CHP’yiz, korku nedir bilmeyiz. Genel Başkanımız korku imparatorluğunu yıkmak için milletimizle birlikte yola çıkmıştır. Meydandaki yüzbinler de bunun göstergesidir.

MİTİNGDE POSTER SAVUNMASI

(Mitingde Atatürk posteri bulunmaması) CHP, Atatürk’ün ‘iki büyük eserimden biri’ dediği partidir. Atatürk bizim ebedi genel başkanımızdır. Genel Başkanımız da konuşmasında ismini ve ilkelerini defalarca ifade etmiştir. Biz ne vatan ne Atatürk sevgimizi kimseyle tartışmayız, tartıştırmayız.

talimat verdi mi?

(Maltepe mitingi adaylık ilan mı?) Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı, genel başkanımızın da içinde olduğu 6 lider tarafından ortak belirlenecek. 6 lider cumhurbaşkanının niteliklerini açıklamıştır. Bu niteliklere yoğunlaşmakta yarar vardır. (Kılıçdaroğlu’nun vekillere ‘adayımız Kılıçdaroğlu’ demeleri talimatı verdiği iddiası) Genel Başkanımızın üslubu bellidir. Kimse kendisini sarayın kibir abidesiyle karıştırmasın. Kendisinin böyle bir talimatı yoktur. (Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın tokalaşmadığı iddiası) Öküzün altında buzağı aramaktan vazgeçsinler. Bu iddia zaten ilgili belediye başkanlarımız tarafından fotoğraflarla yalanlanmıştır.

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OSMANLI’DAN KOPYA PROJE

Bunların ekonomi bilmedikleri kesin de, tarih de bilmiyorlar. Osmanlı’nın çöküş döneminde icat ettiği kâr garantili projeleri aynen kopya etmişler.

Erdoğan, gençlere uyduruk tarih anlatacağına yüreği yetiyorsa Osmanlıyı çöküşe götüren bu hataları anlatsın da görelim.”

ADALET BAKANI’NA ‘BOŞ TWEET’ TEPKİSİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın tartışma yaratan, “Tweet atana soruşturma yok, içinde yazılana soruşturma var” sözlerine, “Kalkınma anlayışlarını sebep oldukları boş tost, boş baklava, boş gözleme ile milletimiz yakinen gördü, şimdi de boş tweet’li adalet anlayışlarını görüyoruz. Bunlar metal yorgunu, milletten koptular” tepkisini verdi.