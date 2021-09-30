Mallarına el konuldu, kaçak ilan edildiler

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Türkiye'nin en büyük soruşturmalarından Ergenekon’u yürüten firari eski savcı Zekeriya Öz ve kapatılan Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın tüm mal varlıklarına Hrant Dink cinayeti davasında el koyuldu. 2015’te meslekten atılan Zekeriya Öz, hakkında çıkartılan yakalama kararından saatler önce 10 Ağustos 2015 günü, Sarp Sınır Kapısı’ndan Gürcistan’a kaçmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2016 yılında açtığı haksız mal edinme davasında da, Zekeriya Öz ile ailesinin mal varlıklarına tedbir kararı konulmuştu.

ERGENEKON’UN FETÖ ÜYESİ SAVCISI

12 Haziran 2007’de Ümraniye’deki bir gecekondunun çatısında bulunan el bombaları, Türkiye’nin belki de en büyük soruşturmalarından biri olan Ergenekon’un başlangıç fişeğini ateşledi. Soruşturmayı o dönemin özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz yönetiyordu. Zekeriya Öz, Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak Bursa’da doğmuş, 1991’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2004’te İstanbul’a atanmıştı. Toplumun her kesiminden insanın konulduğu Ergenekon operasyonları dalga dalga yapıldı, 16 iddianame hazırlandı. İlk iddianamede, daha sonra FETÖ üyesi olduğu ortaya çıkan Zekeriya Öz ile savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın’ın imzası vardı. Öz, 2011’de HSYK kararıyla özel yetkileri elinden alındı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu. Öz’ün ismi 17 Aralık 2013’de yapılan ve çok önemli isimlerin gözaltına alındığı operasyonla yeniden gündeme geldi. HSYK kararıyla Bolu’ya savcı olarak atandı ama buradan da konuşmayı sürdürdü. 2015’te alınan bir kararla meslekten ihraç edildi.

HAKSIZ KAZANÇTAN TEDBİR

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talebi üzerine 2016’da Zekeriya Öz ve tüm ailesinin mal varlıklarına tedbir kararı konuldu. İddianamede Öz ve ailesi 2009-2013 arasında 401 bin lira kazanmış, 525 bin lira harcamıştı. Bunun yanı sıra da 170 bin liralık da tasarruf yapmıştı. Öz ve ailesinin bir yılda 22 kez yurtdışına çıktığı ve bu masrafları da başkalarına ödettiği iddia edildi.

Hrant Dink cinayeti davasına bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de dün görülen duruşmada, sanıklar Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı’nın tebligatlara yanıt vermediklerini, bu nedenle de kaçak ilan edildiklerini açıkladı. Mahkeme ayrıca Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı’nın tüm mal varlıklarına el koyulduğunu, TMSF’nin bu varlıklara kayyum olarak atandığını belirtti.