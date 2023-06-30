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Malatya’nın umudu turizm: Mezopotamya’ya bizi de alın

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#Malatya#Mezopotamya#Osman Güder
Malatya’nın umudu turizm: Mezopotamya’ya bizi de alın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 07:00

Depremlerde ağır yıkım yaşayan Malatya, yaralarını turizmle sarmak istiyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kentin ekonomisini ayağa kaldırmak için turizm acentelerine “Malatya’yı da Mezopotamya turuna dahil edin” çağrısı yaptı.

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2020 yılındaki depremde ağır hasar gören Malatya, Türkiye’yi vuran 6 Şubat’taki depremden de etkilendi. Çifte depremlerde toplam 1.237 can kaybı yaşandı. Malatya’da enkazlar kaldırılsa da hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Yıkılmayı bekleyen hasarlı bina sayısı 35 bin. Esnaf, zarar gören dükkanlarından kurtarabildiği ürünleri, Ulu Cami’nin yıkık minarelerinin gölgesinde kurduğu tezgâhlarda satıyor.

TURİSTLER SEVİNDİRİYOR

Malatyalıları son günlerde mutlu eden şey ise, şehirlerine yeniden yerli ve yabancı turistlerin gelmeye başlaması. Kentte yeni yüzler görmek herkese iyi geliyor. Belediye de şehri mümkün olduğunca cazip hale getirebilmek için yeni sosyal donatı alanları inşa ediyor. Şehrin merkez ilçesi Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e göre Malatya’nın umudu turizmde. Kervansarayları, Ulu Cami’yi, eski Roma surlarını ve Malatya’daki en önemli tarihi eser olan Arslantepe Höyüğü’nü anlatıyor. Gurur duyduğu şey ise Malatya’nın 80 çeşit yemekle UNESCO Miras Listesi’ne yaptığı müracaat.

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Malatya’nın umudu turizm: Mezopotamya’ya bizi de alın

Fatma AKSU / MALATYA

YATAK KAPASİTEMİZ YÜKSEK

Binden fazla yatak kapasiteleri olduğunu söyleyen Osman Güder’in turizmcilerden bir de istediği var. Mezopotamya turu rotasına dahil olurlarsa yaralarını sarabileceklerini anlatan Güder, “Sadece gelir bağlamında değerlendirmiyoruz. Şehrimize turist geldiğinde bize moral, motivasyon olacaktır. Şükürler olsun ki kültürel mirasımız ayakta. Yani deprem Kahramanmaraş’tan geldiği için eski Malatya bölgesine fazla bir hasar vermedi. Sadece şehir merkezine ciddi hasar vermiş oldu. Artık yiyecek ve giyecek yardımından ziyade seyahat acentelerinden böyle bir destek bekliyoruz” dedi.

Malatya’nın umudu turizm: Mezopotamya’ya bizi de alın

ANADOLU’NUN İLK ŞEHİR DEVLETİ

- Malatya’daki en önemli tarihi yapı, milattan önce 3300 yılına kadar giden Arslantepe Höyüğü. Bölgedeki kazılar ilk olarak 1932 yılında Fransız Luis Delaport tarafından başlatılmış, günümüze kadar da sürmüş. Arslantepe’nin Anadolu coğrafyası üzerinde kurulan ilk şehir devleti olduğu biliniyor. Dünyanın ilk metal savaş aletlerinin bulunduğu Arslantepe, özellikle gümüş kakma tekniğinin kullanıldığı dünyanın ilk kılıçlarına da ev sahipliği yapmış. Aslantepe, bölgede turizmin lokomotifi olan Nemrut’un başını çektiği Divriği, Kemaliye, Tunceli, Harput, Somuncu Baba, Gurun, Gökpınar destinasyonu içinde yer alıyor.

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#Malatya#Mezopotamya#Osman Güder

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