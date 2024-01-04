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Malatya'da sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

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#Malatya#Sis#Görüş Mesafesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2024 17:40

Malatya'da etkili olmaya başlayan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yoğun sisin ilerleyen saatlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Malatya’da öğleden sonra başlayan sis, kent genelinde etkili oldu. Birçok bölgede görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü şehirde özellikle trafikte ilerleyen sürücüler de sis nedeniyle yavaş ilerliyor.

Yüksek kesimlerde de etkili olan sisli havada özellikle kavşak noktalarda da polis ekipleri olumsuzluk olmaması adına önlem aldı.

Yetkililer, yoğun sisin etkili olduğu bölgelerde özellikle araç sürücülerini takip mesafesini korumaları konusunda uyarırken, dron ile görüntülenen kent merkezinde ise göz gözü görmüyor.

Yoğun sisin ilerleyen saatlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

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#Malatya#Sis#Görüş Mesafesi

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