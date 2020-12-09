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MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 09.12.2020 - 14:02 | Son Güncelleme:

Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

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Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı
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MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 tabanca ve 6 av tüfeğiyle yakalanan 3 kişi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Pütürge ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 3 tabanca, 6 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Silah, mermi ve şarjörlere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere karakola götürdü.

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