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Malatya’da konteynerler kafe ve ofis olacak

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#AK Parti#Malatya#Sami Er
Malatya’da konteynerler kafe ve ofis olacak
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 07:00

AK Parti’nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, depremzedelerin kalıcı konutlara geçmesiyle boşalacak yaklaşık 35 bin konteynerin bir kısmını ofis, kafe, muhtarlık, restoran bir kısmını da kamp alanı olarak kullanacaklarını söyledi.

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AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, şehirde bulunan yaklaşık 35 bin konteyner için ilginç bir proje geliştirdi. Sami Er, konteynerlerle ilgili projesini şöyle anlattı:

Malatya’da konteynerler kafe ve ofis olacak

“Şu anda 130 bin depremzedemiz konteynerlerde yaşıyor ve yaklaşık 35 bin civarı konteyner bulunuyor. Konutlar teslim edilmeye başlandı. Şu anda yaklaşık 8 bin konutu kura çekimiyle vatandaşlara teslim ettik. Her ay belli oranda bu kuralar devam edecek. Dolayısıyla peyderpey konteynerlerimiz boşa çıkacak. 

Malatya’da konteynerler kafe ve ofis olacak

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ÇÖP OLSUN İSTEMEDİK

Çok ciddi manada konteyner boşa çıkacak. Bunlar konteyner çöplüğü veya atık hale gelmesin diye böyle bir düşünce oluştu.

Malatya’da konteynerler kafe ve ofis olacak

Mimarlarımızla şehrin dokusunu bozmayacak şekilde bu konteynerleri estetik hale getirerek kullanacağız. Kamplar yapacağız mesela. Bu kamplarda bu konteynerler kullanılacak.

Malatya’da konteynerler kafe ve ofis olacak

Mesela, gençlik kampları var. Su sporları merkezi yapıyoruz. Kafeler, restoranlar, sosyal tesislere kullanacağız. Muhtarlıkların yer talepleri de olabiliyor.”

 

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#AK Parti#Malatya#Sami Er

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