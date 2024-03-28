Malatya’da konteynerler kafe ve ofis olacak

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AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, şehirde bulunan yaklaşık 35 bin konteyner için ilginç bir proje geliştirdi. Sami Er, konteynerlerle ilgili projesini şöyle anlattı:

“Şu anda 130 bin depremzedemiz konteynerlerde yaşıyor ve yaklaşık 35 bin civarı konteyner bulunuyor. Konutlar teslim edilmeye başlandı. Şu anda yaklaşık 8 bin konutu kura çekimiyle vatandaşlara teslim ettik. Her ay belli oranda bu kuralar devam edecek. Dolayısıyla peyderpey konteynerlerimiz boşa çıkacak.

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ÇÖP OLSUN İSTEMEDİK

Çok ciddi manada konteyner boşa çıkacak. Bunlar konteyner çöplüğü veya atık hale gelmesin diye böyle bir düşünce oluştu.

Mimarlarımızla şehrin dokusunu bozmayacak şekilde bu konteynerleri estetik hale getirerek kullanacağız. Kamplar yapacağız mesela. Bu kamplarda bu konteynerler kullanılacak.

Mesela, gençlik kampları var. Su sporları merkezi yapıyoruz. Kafeler, restoranlar, sosyal tesislere kullanacağız. Muhtarlıkların yer talepleri de olabiliyor.”