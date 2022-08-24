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Malatya'da feci kaza: TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

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#Trafik Kazası#Malatya#TIR
Malatyada feci kaza: TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 17:42

Malatya'nın Darende ilçesinde, TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kazada alev topuna dönen araçları itfaiye söndürdü.

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Kaza, öğle saatlerinde Aşağı Ulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Atila Ö. yönetimindeki 07 AUB 568 plakalı TIR ile İsmail Hakkı Y. yönetimindeki 23 AAR 338 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan Seyhan Y., Elif Y. ve Efe Y. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarıldı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerince Darende Somuncu Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malatyada feci kaza: TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı


Kısa süre sonra hazır su yüklü TIR ile otomobilden alevler yükselmeye başladı. Alev topuna dönen yangında araçlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hastanede tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yol, kullanılamaz hale gelen araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. 

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#Trafik Kazası#Malatya#TIR

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