Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Malatya'da 'depremzede seçmenler' konteynerde oy kullanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#Depremzede#Secim2023
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 09:27

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'da genel seçimler için depremzede seçmenler, oy kullanma işlemine başladı. Kentte depremzede seçmenlerin bazıları okullarda bazıları ise belirlenen konteynerlerde oylarını kullanıyor.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da genel seçimler için 530 bin 667 seçmen 1902 sandıkta oy kullanma işlemine başladı. YSK tarafından kentte seçmenlerin oy kullanabilmesi için bazı kurum bahçeleri, konteyner kent ve çadır kentlere 100 konteyner kuruldu.

Malatyada depremzede seçmenler konteynerde oy kullanıyor

Malatyada depremzede seçmenler konteynerde oy kullanıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Malatya#Depremzede#Secim2023

BAKMADAN GEÇME!

Kraliçe Elizabethin ölümü bütün dengeleri değiştirdi... Kraliyet ailesinin serveti ne kadar

Kraliçe Elizabeth'in ölümü bütün dengeleri değiştirdi... Kraliyet ailesinin serveti ne kadar?

#Kral Charles
5 maddede inşaatta yeni dönem... Mühendislere tecrübe şartı geldi

5 maddede inşaatta yeni dönem... Mühendislere tecrübe şartı geldi

#Deprem
Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Bakteri ve virüslerle yaşıyorsunuz Hangi hastalıklara yol açıyor

Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Bakteri ve virüslerle yaşıyorsunuz! Hangi hastalıklara yol açıyor?

#Bakteri