Malatya'da 'depremzede seçmenler' konteynerde oy kullanıyor

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Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da genel seçimler için 530 bin 667 seçmen 1902 sandıkta oy kullanma işlemine başladı. YSK tarafından kentte seçmenlerin oy kullanabilmesi için bazı kurum bahçeleri, konteyner kent ve çadır kentlere 100 konteyner kuruldu.