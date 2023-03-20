Malatya'da depremde 3 katı çöken 12 katlı bina, kontrollü yıkıldı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Asur Sitesi'ndeki 12 katlı binanın ilk 3 katı, ikinci depremde çöktü.

Her bir dairesi 2 milyon TL'ye satılan ve satış ilanında 'Bina son deprem yönetmeliğine uygun olup, tüm malzemeler 1. sınıf kaliteli ve işçilik ile tamamlanmıştır' ifadesi yer alan binanın çökme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çökmenin ardından bina için yıkım kararı verildi. Ekipler, bugün binada kontrollü yıkım gerçekleştirdi.