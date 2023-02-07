Malatya’da da çifte yıkım

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Malatya diğer dokuz kent gibi gece büyük bir sarsıntıyla uyanırken büyük hasar gördü. İnönü Mahallesi, Bent Başı Mahallesi, Çavuşoğlu Mahallesi, Salköprü Mahallesi’nde büyük yıkımların yaşandığı kentte, Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi’nde bulunan 6 katlı Yalı Apartmanı da çöken binalar arasında yer aldı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İlk tespitlere göre kentte, 300 ev yıkıldı, onlarca kişi hayatını kaybetti. Binden fazla kişi de yaralandı.

OTEL VE REZİDANS YIKILDI

Battalgazi ilçesi Turgut Temel Caddesi’ndeki 135 yatak kapasiteli Avşar Otel de tamamen çöktü.Kırçuval Otel’in yıkılması sebebiyle TVF Erkekler Voleybol 2’nci Ligi 6’ncı Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcu enkaz altında kaldı. Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda faaliyet gösteren Trend Garden Residence da deprem nedeniyle yıkıldı.

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KURTARIRKEN ÖLÜYORLARDI

7.7’lik depremin ardından öğle saatlerinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremde ise merkez Battalgazi ilçesinde AK Parti İl Başkanlığı’nın da bulunduğu 7 katlı bina yerle bir oldu. Bölgede bulunan arama kurtarma ekipleri ve güvenlik güçleri büyük tehlike atlattı.

HAVALİMANI BİNASINDA HASAR

İkinci depremin ardından Malatya Havalimanı terminal binasında hasar meydana geldi. DHMİGenel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İnsani yardım ve arama kurtarma uçuşlarına açıktır” denildi. (DHA)

HAYATA YENİDEN HOŞ GELDİNİZ ÇOCUKLAR

Malatya Battalgazi’deki 5 katlı bir apartman, saat 13.24’te 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde çöktü. Ekiplerin zamana karşı yürüttüğü çalışmalarda, saat 16.00 sıralarında önce Elif ve Hamit kardeşleri, 20 dakika sonra da babaları Murat Taneli’yi sağ çıkardı.

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YENİ CAMİ DE YIKILDI

Depremde Hamidiye Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi’nde bulunan tarihi Yeni Cami de yıkıldı. Caminin çöktüğü, sadece duvarlarının bir bölümünün ayakta kaldığı görüldü. Yeni Cami, Malatya’da ‘Büyük Zelzele’ diye adlandırdıkları 3 Mart 1894’te meydana gelen depremde yıkılan Hacı Yusuf Camii’nin yerine yapılmaya başlanmış, 1913’te tamamlanmıştı.

Malatya’da evleri yıkılan vatandaşlar geceyi ateşin başında ısınmaya çalışarak geçirdi. Bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

MALATYA HAVA DURUMU

EN DÜŞÜK -4 EN YÜKSEK -1: SOĞUK VE KARLI

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Malatya bugün kar yağışlı. Çarşamba, perşembe yağış beklenmiyor. Cuma ve cumartesi kar yağışlı. Bugün en düşük sıcaklık -4, en yüksek sıcaklık -1, çarşamba en düşük sıcaklık -7, en yüksek sıcaklık -3, Perşembe ise en düşük sıcaklık -11, en yüksek sıcaklık -5 olacak.

Mesut Hasan BENLİ,Selahattin SÖNMEZ/MALATYA’DAN BİLDİRİYOR

ŞEBEKE SUYU KULLANMAYIN

Malatya Valiliği, sosyal medya hesabından kent merkezindeki Pınarbaşı Kaptaş’tan içme suyu alan vatandaşların ikinci bir açıklamaya kadar şebeke suyunu kullanmamaları gerektiğini bildirdi.

MALATYA HAYALET ŞEHİR GİBİ

Depremin vurduğu iller arasında yer alan Malatya, adeta hayalet şehre döndü. Vatandaşların soğuk hava şartlarına rağmen geceyi dışarıda çadırlarda ve okullar geçirmek zorunda kaldığı görüldü. Enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik çalışmalar da gece boyu devam etti.

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Malatyalılar evlerini terk ederken, Kızılay, AFAD gibi kurumların kurduğu çadırlarda geceyi geçirmeye çalıştı. Emekliler Parkında kurulan çadırlarda geceyi geçirmeye çalışan vatandaşlar zaman zaman ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar zaman zaman dağıtılan yemeklerin ve çadırların yetersizliğinden şikayetçi oldukları ve yetkililere ulaşmaya çalıştıkları görüldü. Şehirden ayrılmaya çalışanlar nedeniyle şehrin çıkış noktalarında uzun araç kuyrukları meydana geldi. Bu nedenle akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Bazı akaryakıt istasyonları yakıtın bitmesi nedeniyle satış yapmadıklarını bildirdi.