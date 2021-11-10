Malatya'da çöken binanın bulunduğu cadde trafiğe açıldı

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Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri bulunan tek katlı binada dün henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 9 saatte tamamlandı.

Bunun üzerine çevre illerden de gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri ile STK'lerden oluşan 447 personel görev yerlerine de geri döndü.

Arama-kurtarma çalışmalarının ardından iş makineleriyle devam eden enkaz kaldırma çalışmaları da devam etti. Enkazın yanında bulunan okulda gerçekleştirilen 10 Kasım törenleri nedeniyle enkaz ve yıkım çalışmalarına da ara verildi.

Ekipler, yürütülen soruşturma kapsamında enkazdan da numune aldı. Bölgede alınan güvenlik önlemleri sürüyor.

Bu arada enkaz nedeniyle trafiğe kapatılan caddede, yürütülen temizlik çalışmalarının ardından ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.

Kentte dün binada gerçekleşen çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmış, 8 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.