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Son dakika! Malatya'da bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı... Bakan Yardımcısı Çataklı yüreklere su serpen haberi verdi

#Malatya#Bina#Çökme

Malatya'da izinsiz tadilat yapılan bir binada saat 16:50 sularında bir çökme meydana geldi. Kısa sürede arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, enkazın altından 13 kişi yaralı olarak çıkarıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, enkaz bölgesinde yaptığı inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Bizdeki bilgilere göre, herhangi bir kayıp, ulaşılamayan kişi ihbarı bulunmuyor. Herhangi birinin bulunabilme ihtimaline karşı arkadaşlarımız binanın enkazında arama yaptılar" ifadelerini kullandı. Valilik hastaneye kaldırılan yaralılardan 7'sinin taburcu edildiğini, müdahalesi sürenlerin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan incelemelerde binada izinsiz tadilat yapıldığını ve 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

İşte dakika dakika olay yerinden gelişmeler...

SAAT 23.40 - BAKAN KOCA: İYİ Kİ VARSIN UMKE!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Malatya’daki UMKE görevlilerinin enkazdan bir kişiyi kurtarma anının görüntüsünü paylaştı. Bakan Koca videonun açıklamasında, "UMKE ekiplerimiz bugün Malatya’da enkazdan kurtardıkları hayatlarla bize dünyaları bağışlamış oldular. Malatya ve tüm halkımız adına, iyi ki varsın UMKE!" dedi.

SAAT 23.20 - BAŞSAVCILIK'TAN GÖZALTI AÇIKLAMASI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İnönü Caddesi'ndeki iki katlı bir binanın zemin katında yapılan tadilat nedeniyle meydana gelen göçükle ilgili başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Olayla ilgili olarak bilirkişiler tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup toplanan deliller itibarıyla izinsiz tadilat yaptırıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu tadilatı yaptıran iş yeri sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

SAAT 23.10 - ÇATAKLI'DAN YÜREKLERE SU SERPEN HABER

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da çöken 2 katlı binada incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Diğer 13 kişi de hastanelere kaldırıldı. Bu 13 kişinin 8'i tahliye olmuş durumda, 5'i tedavi altında. Bizdeki bilgilere göre, herhangi bir kayıp, ulaşılamayan kişi ihbarı bulunmuyor. Herhangi birinin bulunabilme ihtimaline karşı arkadaşlarımız binanın enkazında arama yaptılar. Giriş katındaki bir işyerinde tadilat olduğunu biliyoruz. Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmış durumda. İşin sevindirici tarafı can kaybının olmaması. 7 ilimizden 263 personelimiz sadece AFAD'dan geldi, bunun dışında UMKE ekipleri var" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da enkaz bölgesinde açıklama yaptı
daha fazla video içinİçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da enkaz bölgesinde açıklama yaptı


SAAT 21.15 - 7 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Malatya Valiliği, yıkılan 2 katlı binanın enkazından çıkarılarak hastaneye kaldırılan 13 kişiden 7’sinin taburcu edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, iki katlı binada meydana gelen çökme sonrası 13 kişinin enkaz altından çıkarılarak ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildikleri belirtildi.

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Hastanelerde müdahale edilen yaralılardan Halit Hangün, Mustafa Asiltürk, Zeki Canpolat, Hüseyin Barlak, Ahmet Özcan, Vahap Atabey ve Hikmet Doğan'ın tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamanın devamında, enkazdan çıkarılan ve halen hastanelerde tedavisi devam eden Ali Seydi Felek, İbrahim Kalı, Duran İnan, İbrahim Uçak, Mehmet Günay ve Osman Aslantaş'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı duyuruldu.

SAAT - 20:50 AFAD'dan yapılan açıklamada arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkaz bölgesinde Malatya, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'tan gelen AFAD ekipleri ile itfaiye, UMKE ve STK'lardan toplam 264 personelin enkazda görev yaptığı belirtildi.

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SAAT - 20:45 ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, görüşmede enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı, devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

SAAT- 19.40 MALATYA VALİSİ'NDEN SEVİNDİREN HABER

Malatya Valisi Aydın Baruş, enkazdan çıkarılan 13 yaralının hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı. Vali Baruş enkazın önünde yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız bir kişiden ses aldıklarını ifade ettiler. Ona ulaşmaya çalışıyorlar. Enkaz altında verilen sayılara göre çok fazla kişi olmadığını tahmin ediyoruz." diye konuştu. Elazığ, Diyarbakır, Tunceli'den de takviye AFAD ekiplerinin talep edildiğini, ekiplerden bir kısmının bölgeye ulaştığını dile getiren Baruş, şöyle konuştu:

"Sevindirici olan şu ki şu ana kadar kaybettiğimiz vatandaşımız yok. Tüm Malatya'mıza geçmiş olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ekiplerin bir kısmı ulaştı, sabaha kadar nöbetleşe çalışmalara devam edecekler. Allah beterinden saklasın."

Gazetecilerin binanın çökme nedenine ilişkin soruları üzerine Baruş, binanın 24 Ocak 2020'de yaşanan Elazığ merkezli depremden sonra hasarsız olduğunu, binada tadilat çalışmasının yürütüldüğünün vatandaşlarca ifade edildiğini aktardı. Tadilat nedeniyle binada dezenformasyon olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına devam ettiğini belirten Baruş, araştırmalar yapıldıktan sonra kesin neticeye ulaşılabileceğini, şu an çalışmadan dolayı binanın zayıflamış, çökmenin bundan meydana gelmiş olabileceğinin tahmin edildiğini kaydetti.  ifadelerini kullandı.

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SAAT - 19.03 BAKAN KOCA SON DURUMU AKTARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca göçükle ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Malatya merkezde bir binanın çökmesi sebebiyle 13 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirildi."

SAAT - 18.48 BİNADA TADİLAT MI YAPILDI?

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yıkılan binada tadilat yapıldığı ve kolonların kesildiği iddialarıyla ilgili olarak, "Bize ulaşmış bir ihbar ve tadilat izni için bir başvuru olmamıştır" ifadelerini kullandı.

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Son dakika Malatyada bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı... Bakan Yardımcısı Çataklı yüreklere su serpen haberi verdi

SAAT - 18.33 İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'da bir binada meydana gelen göçük nedeniyle oluşan enkaz sonrası arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Devletimiz tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla bölgededir. Göçükten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Duamız, kalbimiz Malatyalı kardeşlerimizle." ifadelerini kullandı.

SAAT - 18:23 ENKAZDAN 13 YARALI ÇIKARILDI

AFAD: Malatya'da çöken bina enkazından şu ana kadar 13 vatandaşımız yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir.

Son dakika Malatyada bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı... Bakan Yardımcısı Çataklı yüreklere su serpen haberi verdi

SAAT - 18:10 AK Parti Malatya milletvekili Öznur Çalık: Bölge Malatyamızın en işlek caddesi. İlk andan itibaren haberler ve bilgiler geldi. Resmi olmayan rakamlara göre şu anda 12 vatandaşımız sağlıklı bir şekilde çıkarıldı. Resmi rakamlara göre 11 vatandaşımız çıkarıldı. İçeride de kahvede olanlarla ilgili olarak da 10-15 vatandaşımızın olduğu bilgisi var. Bütün arama kurtarma ekiplerimiz orada. Ben de Meclis'ten çıktım. Olayın olduğu bölgeye geçiyorum. 40-50 yıllık bir bina. O bölge eski binalardan oluşuyor. Ama binanın eskiliğinden mi kaynaklandı hasardan mı kaynaklandı bilinmiyor. Hasar tespiti yapıldıktan sonra netlik kazanacak.

İLK KARELER GELDİ

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SAAT - 18:00 11 VATANDAŞ KURTARILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), çöken binanın enkazından 11 vatandaşın çıkarıldığını bildirdi.

SAAT - 17: 54 MALATYA VALİSİ: 10 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Malatya Valisi Aydın Baruş CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Enkaz altında yaklaşık 20 kişi olmasını bekliyoruz. Üst katında bir kahvehane var. 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. Çalışmalar devam ediyor. AFAD ekiplerimiz, belediyemizin ekipleri çalışıyor. Sayı konusunda kesin bir bilgi veremiyoruz, orada bulunanların ifadeleri bunlar. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Durumu çok ciddi olan yok kurtarılanlar arasında."

Son dakika Malatyada bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı... Bakan Yardımcısı Çataklı yüreklere su serpen haberi verdi

Binanın çökmeden önceki hali...

Bina naden çöktü?) Baruş, "Şu anda nedenini bilmiyoruz. Ağır hasarlı bir bina değil. Bina içinde çalışma yapılmış olabilir diye tahmin ediyoruz. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra sonuç ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

(Enkaz altında kaç kişi var?) Baruş, "Arkadaşlarımız ulaşmaya çalışıyor. İlerleyen dakikalarda durum belli olur." dedi.

SAAT - 17: 49 AFAD: EKİPLER OLAY YERİNDE

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya'da 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana gelmiştir. Enkazdan 9 kişi yaralı olarak çıkarılıp hastaneye sevk edilmiştir. Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana illerinden arama ve kurtarma ekipleri faaliyetlere destek vermek üzere bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" dendi.

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