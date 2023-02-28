Malatya’da artçı: 1 ölü 119 yaralı

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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde dün saat 12.04’te 5.6 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.Merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan deprem, 6.96 kilometre derinlikte gerçekleşti. Paniğe neden olan deprem, Malatya kent merkezinin yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman ve Elazığ’da da şiddetli olarak hissedildi.

HASARLI 30 BİNA ÇÖKTÜ

AFAD Başkanı Yunus Sezer, yıkılan bina sayısının 30 olarak tespit edildiğini, yaralı sayısının da 119 olduğunu açıkladı. 2 binada arama- kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini kaydeden Sezer, 32 kişinin enkaz altından sağ kurtarıldığını kaydetti. AFAD deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar ise bölgede, 10 bin 282 artçı sarsıntı yaşandığını söyledi.

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EŞYA ALMAK İSTERKEN

Zaviye Mahallesi’nde ilk depremde yan yatan bina, bu depremle çöktü. 70 yaşındaki Ali Şahingil, eşyalarını almak için binaya girdiği sırada depreme yakalanarak enkaz altında kaldı. Arama- kurtarma ekipleri, Şahingil’i enkazdan sağ çıkardı. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde de eşya almak için 4 katlı binaya giren ve enkaz altında kalan baba ve kızı, arama kurtarma ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yine Yeşilyurt ilçesinde eşyalarını almak için binaya giren Bedih Kış (29), yıkılan 5 katlı Buhara apartmanının altında kaldı. Bedih için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.