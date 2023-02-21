Malatya'da ağır hasarlı binalardan eşya tahliyesi yasaklandı

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Malatya Valiliği, ağır hasarlı binalardan eşya çıkarılmasını yasakladı. Can güvenliği nedeniyle alınan karara uyulmasını istenen yazılı açıklamada, "İkinci bir karara kadar ağır hasarlı binalardan eşya alma, kısıtlı sürede de olsa tamamen durdurulmuştur. Vatandaşlarımızın bu konuda ilgili birimlerden herhangi bir izin talebinde bulunmamaları, kolluk kuvvetlerine izin konusunda baskı yapmamaları, can güvenliği nedeniyle belirtilen yasak kararına uyulması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.