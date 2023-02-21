Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Malatya'da ağır hasarlı binalardan eşya tahliyesi yasaklandı

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Malatya#Ağır Hasarlı Bina
Malatyada ağır hasarlı binalardan eşya tahliyesi yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 15:57

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentteki ağır hasarlı binalardan eşya tahliyesinin ikinci bir karara kadar durdurulduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Malatya Valiliği, ağır hasarlı binalardan eşya çıkarılmasını yasakladı. Can güvenliği nedeniyle alınan karara uyulmasını istenen yazılı açıklamada, "İkinci bir karara kadar ağır hasarlı binalardan eşya alma, kısıtlı sürede de olsa tamamen durdurulmuştur. Vatandaşlarımızın bu konuda ilgili birimlerden herhangi bir izin talebinde bulunmamaları, kolluk kuvvetlerine izin konusunda baskı yapmamaları, can güvenliği nedeniyle belirtilen yasak kararına uyulması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Malatyada ağır hasarlı binalardan eşya tahliyesi yasaklandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Malatya#Ağır Hasarlı Bina

BAKMADAN GEÇME!

Hataydaki 6.4lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor Hangi bölgeler risk altında Kıbrıs Yayına dikkat

Hatay'daki 6.4'lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor? Hangi bölgeler risk altında? 'Kıbrıs Yayı'na dikkat!'

#Hatay Depremi
Son dakika haberi: Hatay’da 3 dakika arayla iki şiddetli deprem 6.4 ve 5.8... Birçok ilden de hissedildi Can kaybı 6ya yükseldi

Son dakika haberi: Hatay’da 3 dakika arayla iki şiddetli deprem! 6.4 ve 5.8... Birçok ilden de hissedildi! Can kaybı 6'ya yükseldi

#Deprem
Güçlendirme işlemi binaları depreme karşı korur mu ‘İnsanlar konut içinde otururken yapmamız gerekiyor

Güçlendirme işlemi binaları depreme karşı korur mu? ‘İnsanlar konut içinde otururken yapmamız gerekiyor'

#Kahramanmaraş Depremi