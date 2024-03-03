Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

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AFAD, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 17:43'te gerçekleşen depremin derinliği 7.31 kilometre olarak ölçüldü.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya, Doğanşehir’de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.