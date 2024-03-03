×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Malatya#Son Depremler
Malatyada 4.4 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 17:52

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haberin Devamı

AFAD, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 17:43'te gerçekleşen depremin derinliği 7.31 kilometre olarak ölçüldü.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya, Doğanşehir’de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınProf. Dr. Pampal ikinci tehlikeye dikkat çekti: Beklenti kesinlikle 7den büyükProf. Dr. Pampal 'ikinci' tehlikeye dikkat çekti: Beklenti kesinlikle 7'den büyükHaberi görüntüle

Malatyada 4.4 büyüklüğünde deprem

Gözden KaçmasınProf. Dr. Naci Görürden 7 ve üzeri deprem uyarısı Alüvyonun bulunduğu yerlerde şansınız yokProf. Dr. Naci Görür'den 7 ve üzeri deprem uyarısı! 'Alüvyonun bulunduğu yerlerde şansınız yok'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Malatya#Son Depremler

BAKMADAN GEÇME!