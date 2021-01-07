MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMalatya'da 140 parça tarihi eser ele geçirildi! 3 kişi gözaltında
GeriGündem Malatya'da 140 parça tarihi eser ele geçirildi! 3 kişi gözaltında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-
Haber Giriş: 07.01.2021 - 10:14 | Son Güncelleme:

Malatya'da 140 parça tarihi eser ele geçirildi! 3 kişi gözaltında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Malatya'da 140 parça tarihi eser ele geçirildi! 3 kişi gözaltında
Abone Olgoogle-news

Malatya'nın Kale ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 140 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, belirledikleri şüphelilerin adresine operasyon düzenledi.

Aramada, eski dönemlere ait olduğu belirlenen 140 parça tarihi eser, 3 dedektör, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 4 kazı malzemesi ele geçirildi. Operasyonla gözaltına alınan, ismi açıklanmayan 3 kişinin sorgulanmasına başlandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle