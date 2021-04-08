Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine ilişkin Kanun’un Aralık 2020’de yasalaşmasının ardından dün ilk adım atıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan listede FETÖ, DEAŞ, PKK ve DHKP-C terör örgütleri üyesi oldukları gerekçesiyle toplam 365 kişinin Türkiye’de bulunan mal varlıkları donduruldu. Ayrıca 12 kuruluş da listede yer alırken, bu kişilerin 60 gün içinde Danıştay’da dava açabilecekleri kaydedildi.

Listede FETÖ’den 205 kişi yer aldı. Bunlar arasında firari FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen, Hamdi Akın İpek, Ekrem Dumanlı, Abdullah Aymaz, Ahmet Kurucan, Cemal Uşak, Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil, Önder Aytaç ve Şerif Ali Tekalan gibi isimler ile cezaevinde olan Hidayet Karaca da bulunuyor. 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden Adil Öksüz ile firari savcı Zekeriya Öz ve darbede aktif görev alan üst örgüt üyeleri ile eski askerler listeye girmedi.

ABDİ ŞAHİN DE VAR

- PKK terör örgütünden de 77 kişi listede. Bunlar arasında örgütün elebaşlarından Murat Karayılan, Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Hülya Oran, Fehman Hüseyin ve Remzi Kartal gibi isimler yer alıyor.

- ABD’nin birlikte hareket ettiği, PKK/YGP’li teröristlerin ağırlıkta olduğu Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani) de listede yer aldı.

DEAŞ’LI ‘EMİRLER’

- Listede DEAŞ terör örgütünden de 86 kişi var. Bu kişiler arasında en dikkat çeken isimler ise DEAŞ’ın sözde Türkiye emirleri İlhami Balı ve Deniz Büyükçelebi oldu. Balı ve Çelebi, 10 Ekim Ankara GAR saldırısının da failleri olarak aranıyor. DEAŞ’ın Türkiye’deki yapılanmasından Dokumacılar Grubu’nun sorumlusu Mustafa Dokumacı ile Hasan Aydın da listede bulunuyor.

- Sonradan Türk vatandaşlığına geçen 8 yabancı uyruklu DEAŞ’lının da listede yer alması dikkat çekti.

- Musa Aşoğlu ve Hüseyin Fevzi Tekin dahil 9 kişinin DHKP/C terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla mal varlıkları donduruldu.

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