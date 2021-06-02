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Gündem
CNN Türk
Haber Giriş: 02.06.2021 - 18:05 | Son Güncelleme:

Makedon örgüt lideri yakalandı… Dikkat çeken Sedat Peker detayı!

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Makedon suç örgütü lideri ve uyuşturucu baronu Boban Pomoski, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Makedon uyuşturucu baronu Boban Pomoski Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Pomoski, transit olarak Mısır'ın Başkenti Kahire'ye gidecekti. Ancak polis ekiplerinin dikkatinden kaçamadı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanan Pomoski, Türkiye’de bir suça karışmadığı için Makendonya'ya sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Ayrıca organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Makedonya'da kaldığı dönemde Pomoski'nin yanında kaldığı öne sürüldü.

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