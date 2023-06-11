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Makamdan ilk kare

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#MİLLİ İstihbarat Teşkilatı#İbrahim Kalın#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Makamdan ilk kare
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 07:00

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’na atanan İbrahim Kalın’ın makam odasından ilk fotoğraf paylaşıldı. MİT’in internet sitesindeki “MİT Başkanı” bölümü de güncellendi.

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Sitede Kalın’ın özgeçmişine yer verildi. İşte yeni MİT Başkanı’nın özgeçmişi: Devletin farklı kademelerindeki görev süresinde, dış politika ve güvenlik alanlarında önemli sorumluluklar üstendi. Türkiye ile Rusya arasında 2015’te yaşanan uçak krizinin aşılması sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından özel temsilci olarak görevlendirilen Kalın, 2017’de Katar’la Suudi Arabistan ve BAE arasında yaşanan gerginliğe çözüm üretmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Temsilcisi olarak diplomatik girişimlerde bulundu.

Ukrayna savaşında tarafların müzakere için bir araya getirilmesi, Karadeniz Tahıl Sevkıyatı Anlaşması ve esir takası anlaşması süreçlerinde de aktif rol oynadı, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik sürecinde Daimi Ortak Mekanizma Toplantıları’nda Türkiye heyetine başkanlık yaptı.

4 DİL BİLİYOR

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ABD, AB ülkeleri, Rusya, Çin ve Hindistan gibi küresel ve bölgesel aktörlerle ikili ilişkilerin geliştirilmesinde diplomatik katkılar sağladı. Türk dış politikası ile ilgili uluslararası makaleleri olan Kalın’ın, siyaset, felsefe ve medeniyet tarihi üzerine yayımlanmış kitapları da bulunuyor. İngilizce, Farsça, Arapça ve Fransızca bilen Kalın, evli ve üç çocuk babası.

 

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#MİLLİ İstihbarat Teşkilatı#İbrahim Kalın#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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