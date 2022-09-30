Mail hesabını ele geçirerek 350 bin lira dolandırdılar

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İstanbul'da denizcilik sektöründe faaliyet gösteren kurumsal bir firmanın mail adresi hacklendi. Mail hesabını ele geçirenler, benzer isimlerde başka hesaplar açarak firmanın iş birliği yaptığı yurt dışındaki bir firmayla iletişime geçti. Yabancı şirketin Türk firmaya yapacağı 350 bin liralık ödemeyi kendi hesaplarına aktaran şüpheliler, daha sonra ortadan kayboldu.

Durumu fark eden firma yöneticileri polise giderek şikayetçi oldu. İhbarın ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde firmayı dolandıran 9 şüpheli tespit edildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkez olmak üzere Gaziantep ve Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden 1'i hamile olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8 kişi ise tutuklandı.