Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Mail hesabını ele geçirerek 350 bin lira dolandırdılar

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Dolandırıcılık#Mail
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 11:31

İstanbul'da denizcilik sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın mail hesabına girerek yurt dışı firmasından kendi hesaplarına 350 bin lira para transferi yapan 9 kişi yakalandı.

Haberin Devamı

İstanbul'da denizcilik sektöründe faaliyet gösteren kurumsal bir firmanın mail adresi hacklendi. Mail hesabını ele geçirenler, benzer isimlerde başka hesaplar açarak firmanın iş birliği yaptığı yurt dışındaki bir firmayla iletişime geçti. Yabancı şirketin Türk firmaya yapacağı 350 bin liralık ödemeyi kendi hesaplarına aktaran şüpheliler, daha sonra ortadan kayboldu.

Durumu fark eden firma yöneticileri polise giderek şikayetçi oldu. İhbarın ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde firmayı dolandıran 9 şüpheli tespit edildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkez olmak üzere Gaziantep ve Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden 1'i hamile olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8 kişi ise tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Dolandırıcılık#Mail

BAKMADAN GEÇME!

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

#Sosyal Konut
Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat

Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat!

#Sağlık
Öğretmenim bize de bekliyoruz

Öğretmenim bize de bekliyoruz

#Misafir Öğretmenim

BAKMADAN GEÇME!

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

#Sosyal Konut
Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat

Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat!

#Sağlık
Öğretmenim bize de bekliyoruz

Öğretmenim bize de bekliyoruz

#Misafir Öğretmenim