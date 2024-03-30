×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Mahzen’e tıkıldılar

Güncelleme Tarihi:

#Maxat Rakhishov#Talgat Baisaov#İNTERPOL
Mahzen’e tıkıldılar
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2024 07:00

İNTERPOL, ‘yasadışı örgüt faaliyetleri, kaçakçılık’ suçlarından hakkında ‘kırmızı bülten’ çıkarılan Kazakistanlı Talgat Baisaov ve ‘dolandırıcılık’ suçundan aranan Özbekistanlı Maxat Rakhishov’un Türkiye’de olduklarına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bilgi verdi.

Haberin Devamı

Verilen bilginin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada, her iki ismin de İstanbul’da olduklarına yönelik bilgilere ulaşıldı.

‘NEFES ALDIRMAYACAĞIZ’

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov’un gizlendikleri adreslerin belirlenmesiyle ‘Mahzen-23’ operasyonu başlatıldı. Düzenlenen operasyonda iki isim de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov iade işlemleri için Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, “Suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Maxat Rakhishov#Talgat Baisaov#İNTERPOL

BAKMADAN GEÇME!