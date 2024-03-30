Mahzen’e tıkıldılar

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Verilen bilginin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada, her iki ismin de İstanbul’da olduklarına yönelik bilgilere ulaşıldı.

‘NEFES ALDIRMAYACAĞIZ’

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov’un gizlendikleri adreslerin belirlenmesiyle ‘Mahzen-23’ operasyonu başlatıldı. Düzenlenen operasyonda iki isim de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov iade işlemleri için Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, “Suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz” dedi.