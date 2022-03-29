Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Mahra Melin Pınar, köpekten kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybetmişti! Ailenin büyük acısı

#Antalya#Serik#İrfan Yayla

Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp 23 gün sonra hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan annenin gözyaşları arasında alındı.

Haberin Devamı

Olay, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde 5 Mart Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı. O esnada İrfan Yayla’nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun tekerleği, Mahra’nın sağ bacağının üstünden geçti.

Gözden Kaçmasın

Mahranın yakınları gözyaşına boğuldu, ayakta zor durduMahra'nın yakınları gözyaşına boğuldu, ayakta zor durduHaberin Tüm Görselleri

Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti. Çevredekilerin yardımıyla sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı küçük kız ambulansla Antalya’ya sevk edildi.

Mahra Melin Pınar, köpekten kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybetmişti Ailenin büyük acısı

Haberin Devamı

GÖZÜ YAŞLI ANNEYİ YAKINLARI TESELLİ ETTİ

Hastaneye sevkinden kısa bir süre sonra bacağı kesilen ve 23 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mahra, dün hayatını kaybetti. Cenaze ise işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Sabah saatlerinde anne Derya Pınar ve baba Murat Pınar geldi. Kızının cenazesini almaya gelen anne gözyaşlarını tutamayarak, yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durdu. Cenaze Belek Mezarlığında toprağa verilmek üzere aileye teslim edildi. 

Gözden Kaçmasın

Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahradan 23 gün sonra kahreden haberKöpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'dan 23 gün sonra kahreden haberHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Serik#İrfan Yayla

BAKMADAN GEÇME!

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik
Önce tokatladı, sonra ağladı Will Smith bunu neden yaptı Cevabı biyografisinde saklı...

Önce tokatladı, sonra ağladı! Will Smith bunu neden yaptı? Cevabı biyografisinde saklı...

#Will Smith
Will Smithin tokadı... Türk komedyenler ne diyor Komik değil ama...

Will Smith'in tokadı... Türk komedyenler ne diyor? 'Komik değil ama...'

#Oscar

BAKMADAN GEÇME!

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik
Önce tokatladı, sonra ağladı Will Smith bunu neden yaptı Cevabı biyografisinde saklı...

Önce tokatladı, sonra ağladı! Will Smith bunu neden yaptı? Cevabı biyografisinde saklı...

#Will Smith
Will Smithin tokadı... Türk komedyenler ne diyor Komik değil ama...

Will Smith'in tokadı... Türk komedyenler ne diyor? 'Komik değil ama...'

#Oscar