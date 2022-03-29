Mahra Melin Pınar gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

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Olay, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde 5 Mart Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı. O esnada İrfan Y.'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun tekerleği, Mahra’nın sağ bacağının üstünden geçti. Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti. Çevredekilerin yardımıyla sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı küçük kız ambulansla Antalya’ya sevk edildi.

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YAŞADIĞI EVE GÖTÜRÜLÜP, HELALLİK ALINDI

Hastaneye sevkinden kısa bir süre sonra bacağı kesilen ve 23 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mahra dün hayatını kaybetti. Cenaze ise işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Sabah saatlerinde gözyaşları arasında anne Derya Pınar ve baba Murat Pınar tarafından teslim alınan cenaze önce Serik Devlet Hastanesi morguna getirilerek define hazır hale getirildi. Daha sonra Belek Mahallesinde ailenin yaşadığı eve getirilerek burada dua edilip helallik alındı.

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TABUTA SARILAN AİLE UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Cenaze için Belek Camii’nde tören düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, aile yakınları ve ailenin mesai arkadaşları katıldı. Cenaze namazı öncesi anne Derya Pınar, baba Murat Pınar ve 8 yaşındaki çocukları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

KÜÇÜK MURAT’I ANNE VE BABASI TESELLİ ETTİ

8 yaşındaki küçük çocuğu ise anne ve babası teselli etti. Annenin, “Ablan melek oldu yavrum. O hem kalbi güzel hem de kendi çok güzeldi” cümleleri ise gözyaşlarına boğdu. Baba Murat Pınar da tabuta sık sık başını koyarak uzun süre gözyaşı döktü. Anneanne Aynur Yılmaz ise tabuttan uzun süre başını kaldıramadı.

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Cenaze kılınan cenaze namazının ardından Belek Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.