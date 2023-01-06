Eski MHP kadın kolları başkanı ölü bulundu

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Kuzeykent Mahallesi’nde yalnız yaşayan Gizem Memioğlu’ndan önceki akşamdan beri haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Polis ekipleri, Memioğlu’nun evine kapıyı çilingire açtırarak girdi. Memioğlu, yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Memioğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. MHP Taşköprü İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’ndan 11 Aralık 2021’de istifa eden Memioğlu’nun kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

Memioğlu, MHP’den istifasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Aykırı rockçı Başkandım, sizler de oturtamadınız o kalıba görünce biliyorum çünkü ciddi aykırı. Artık müzik yapma zamanı” ifadelerini kullanmıştı.

