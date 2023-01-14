Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Mahkeme katil kardeşe ve azmettiriciye müebbet hapis vermişti... Melek'in katillerinin cezası İstinaf Mahkemesi'nde de onandı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Melek Aslan#Cinayet
Mahkeme katil kardeşe ve azmettiriciye müebbet hapis vermişti... Melekin katillerinin cezası İstinaf Mahkemesinde de onandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 19:10

Diyarbakır'da, tartıştığı ablası Melek Aslan'ı (24) tabancayla vurarak öldüren Mustafa Aslan (21) ve azmettirdiği öne sürülen eski sevgilisi Orhan Vatansever'in müebbet hapis cezaları, İstinaf Mahkemesi'nce onandı.

Haberin Devamı

Olay, 21 Ekim 2020'de Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı'nda meydana geldi. Adıyaman'da yaşayan Mustafa Aslan, bir süredir eve gelmeyen ablası Melek Aslan ile buluşmak için kente geldi. Kardeşler arasında Melek'in eski sevgilisi Orhan Vatansever'in fuhuş ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle tartışma çıktı. Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabancayla ablasını vurarak öldürdü. Polisin gözaltına aldığı Mustafa Aslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Aslan'ı azmettirdiği iddiasıyla Sakarya'da gözaltına alınan Melek'in eski sevgili Orhan Vatansever de tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mustafa Aslan için 'kardeşi kasten öldürme', Orhan Vatansever hakkında ise 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme', 'kardeşi kasten öldürmeye azmettirme' suçlamalarıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanıp, dava açıldı. Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Aralık 2021'de görülen davanın karar duruşmasına Mustafa Aslan ve Orhan Vatansever, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ve sanıkların avukatları da hazır bulundu. Sanık ve avukatların savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mustafa Aslan ve Orhan Vatansever'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulundurup, her 2 sanığın cezasını müebbet hapse indiren heyet, ayrıca 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan Orhan Vatansever'e 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Haberin Devamı

İNTERNETTE ARAŞTIRMA YAPMIŞ

Mustafa Aslan ve Orhan Vatansever'e verilen müebbet hapis cezalarıyla ilgili İstinaf Mahkemesi'ne başvuruldu. İncelemede, kararın usul ve yasaya uygun olduğuna karar verildi. Dosyada yapılan incelemede, Mustafa Aslan'ın cinayetten 1 hafta önce internetteki arama motorunda birden fazla kez 'Şeriatta zina eden abla öldürülebilir mi?', 'Şeriatta zinanın cezası' gibi aramalar yaptığı belirlendi. Ayrıca dosyada, Mustafa Aslan'ın bu aramalardan sonra Orhan Vatansever'in tahrik edici sözleri ve aramalarıyla ablasını öldürmeye karar verdiğine yer verildi.

Haberin Devamı

İstinaf Mahkemesi, sanıklar Mustafa Aslan ve Orhan Vatansever'e verilen müebbet hapis cezasının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına oy birliği ile karar verdi.

Gözden Kaçmasın

Azmettiriciye hâkim acımadıAzmettiriciye hâkim acımadıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Melek Aslan cinayetinde cezalar belli olduMelek Aslan cinayetinde cezalar belli olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Melek Aslan#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
BİR SORUDAN FAZLASI | 50 yaşından sonra aşk olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | 50 yaşından sonra aşk olur mu?

#Aşk
‘Küba Kraliçesi’nin sırlarla dolu hikâyesi | Her şey 1984 yılında bir akşam yemeği ile başladı, yıllar boyunca kimsenin ruhu bile duymadı

‘Küba Kraliçesi’nin sırlarla dolu hikâyesi | Her şey 1984 yılında bir akşam yemeği ile başladı, yıllar boyunca kimsenin ruhu bile duymadı

#İstihbarat