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Melek Aslan cinayetinde cezalar belli oldu

#DİYARBAKIR#Melek Aslan#Cinayet
Melek Aslan cinayetinde cezalar belli oldu

Diyarbakır'da tartıştığı Melek Aslan'ı (24) tabancayla vurarak öldüren Mustafa Aslan (21) ile onu azmettirdiği öne sürülen eski sevilisi Orhan Vatansever, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, 21 Ekim 2020 tarihinde Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı'nda meydana geldi. Adıyaman'da yaşayan Mustafa Aslan, bir süredir eve gelmeyen ablası Melek Aslan ile buluşmak için kente geldi. Kardeşler arasında Melek'in eski sevgilisi Orhan Vatansever'in fuhuş ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle tartışma çıktı. Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasına öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aslan’ı azmettirdiği iddiasıyla Sakarya’da gözaltına alınan Melek'in eski sevgili Orhan Vatansever de tutuklanarak cezaevine kondu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mustafa Aslan için 'kardeşi kasten öldürme', Orhan Vatansever hakkında ise 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme, kardeşi kasten öldürmeye azmettirme' suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanıp, dava açıldı. Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Mustafa Aslan ve Orhan Vatansever, kaldıkları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ve sanıkların avukatları hazır bulundu.

'MELEK'E KARŞI ÖLDÜRMEYE AZMETTİRDİ'

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Savcılık mütalaasında "Sanık Orhan tarafından kabul ve ikrar edilen Mustafa'ya attığı mesajlar, maktule Melek hakkında namusu üzerinden yaptığı yorumlar ve gönderdiği fotoğraflar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Orhan'ın bu sözleri ile açıkça sanık Mustafa'yı ablası Melek'e karşı öldürmeye azmettirdi" denildi. Sanık Orhan'ın, Mustafa'ya doğrudan ablası Melek'i öldürmesi gerektiği yönünde bir söz söylememesinin de bu durumu değiştirmeyeceği, Orhan'ın genç yaştaki Mustafa'ya karşı ablasının namusu üzerinden bu şekilde hareket etmesi sonucu Mustafa'da ablasını öldürme kastı oluşacağını bildiği ve öngörüldüğü ifade edilen savcılık mütalaasında şu görüşlere yer verildi:

"Sanık Orhan Vatansever'in, Mustafa Aslan'ı, ablası olan maktule Melek Aslan'ı öldürmeye azmettirerek üzerine atılı kardeşi kasten öldürmeye azmettirme suçunu ve maktulenin başkalarının görmesini, bilmesini istemeyeceği özel hayatına ilişkin fotoğraflarını rızası ve bilgisi dışında maktulenin kardeşi olan Mustafa'ya, ablasına ve de eniştesine farklı tarihlerde göndererek üzerine atılı olan özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işledi. Sanık Mustafa Aslan'ın da ablası olan maktule Melek Aslan'ı, sanık Orhan Vatansever'in azmettirmesi ve yönlendirmesi sonucu, 6136 sayılı kanuna göre de yasak niteliği haiz olan ateşli silahla baş bölgesine 3 el ateş etmek suretiyle öldürerek üzerine atılı kardeşi kasten öldürme suçunu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmak."

Sanık ve avukatların savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mustafa Aslan ve Orhan Vatansever’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkemeye heyeti, yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulundurarak her iki sanığın cezasını müebbet hapis cezasına indirdi. Mahkeme ayrıca, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan Orhan Vatansever’e 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

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#DİYARBAKIR#Melek Aslan#Cinayet

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