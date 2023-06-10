Mahkeme avukat katiline acımadı

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Şikâyet üzerine de tutuklanarak cezaevinde yattı. Ocak’ın avukatı Servet Bakırtaş, Abdullah Türkoğlu’na 900 bin TL’lik dava da açtı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Türkoğlu karşı tarafı tehdit etse de sonuç alamadı. 6 Temmuz 2022 günü Servet Bakırtaş’ı ofisinde öldürdü. Ardından Beylikdüzü’ndeki Spotcular Çarşısı’na gitti. Ocak yerine olaydan sorumlu tuttuğu teyzesi Öznur Tufan’ı katletti. Tutuklanan Türkoğlu hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Dün görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti Abdullah Türkoğlu’na iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile belgede sahtecilikten 2 yıl ve ruhsatsız silah taşımaktan da bir yıl ceza verdi. Cezalanda hiç indirim uygulanmadı.