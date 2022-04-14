Mahalleli “bebek gömülüyor” zannetti... Gerçek ortaya çıktı

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Olay, ilçeye bağlı Kestaneci Mahallesi Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde taksi ile mezarlığa gelen 7-8 kişilik grup ellerinde beze sarılı bir nesneyi gömmek için kazı yapmaya başladı. Yanlarında getirdikleri kazma ve küreklerle bir ağacın dibine ellerinde getirdikleri nesneyi gömen 7-8 kişilik grup kazdıkları yerde “Yavrum, yavrum” diye ağlayıp Kur’an-ı Kerim okuyunca durumu gören mahalleli “bebek gömülüyor” zannedip polise bilgi verdi.

7-8 kişilik grup mezarlıktan ayrılırken polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen taksiyi tespit eden polis daha sonrada mezarlıkta kazı yapan kadınlara ulaştı. Emniyete götürülen kadınlar mezarlığa ölen yavru kedilerini gömdüklerini ifade etti. Olayın soruşturan nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ise kazılan yerin açılmasını istedi. Polis ekiplerinin kazdığı mezarlıktan ölü bir kedi yavrusu çıkınca her kes rahat bir nefes aldı.

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Alınan ifadelerin ardından savcı, polis ve vatandaşlar kazılan yeri tekrar kapatıp olay yerinden ayrıldı. Olayı gazetecilere anlatan mahalle sakinleri bebek gömüldüğünü zannedip korktuklarını ifade etti.