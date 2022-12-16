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Mahallede aslan paniği

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#Gölbaşı#Hayvanat Bahçesi#Aslan
Mahallede aslan paniği
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 07:00

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, mühürlenerek ziyarete kapatılan hayvanat bahçesinden kaçan aslan, mahallede paniğe neden oldu.

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Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, mühürlenerek ziyarete kapatılan hayvanat bahçesindeki aslanlardan biri, önceki gün sabaha karşı kafesinden çıkıp kaçtı. Mahallede ve yolda araçların önünde koşarken güvenlik kamerasına yansıyan aslan, daha sonra Rıfat Aloğlu’nun evinin bahçesine girdi. Sabaha karşı köpeklerin havlamasıyla uyanan ev sakinleri, bahçede aslanı görünce büyük korku yaşadı. Aslan, daha sonra hayvanat bahçesindeki görevliler tarafından yakalanıp götürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bölgede inceleme yapıp tutanak tuttu.

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#Gölbaşı#Hayvanat Bahçesi#Aslan

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