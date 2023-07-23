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Mağazada genç kıza tekmeli yumruklu saldırı

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#Mersin#Kadına Şiddet#Darp
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 14:59

Mersin'de bir giyim mağazasında A.Y. (19) isimli genç kız, S.G. tarafından yere yatırılıp, tekme ve yumruklarla darbedildi. S.G., gözaltına alınırken, saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün Şevket Sümer Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, S.G., A.Y. isimli genç kız ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.G., A.Y.'yi darbetti.

Mağazada genç kıza tekmeli yumruklu saldırı

Genç kızı yere yatırıp, başına defalarca tekme ve yumruk atan S.G., daha sonra mağazadan ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mağazada genç kıza tekmeli yumruklu saldırı

Genç kız, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, S.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan S.G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Genç kızın darbedildiği anlar, mağazanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Mağazada genç kıza tekmeli yumruklu saldırı

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#Mersin#Kadına Şiddet#Darp