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Gündem
Ali LEYLAK / DHA
Haber Giriş: 07.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Mağaraya kumar baskını

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Mağaraya kumar baskını

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Şıh Maksut ve Topdağı mahallelerinde bulunan ve genellikle ahır olarak kullanılan mağaralara eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Bir mağaraya giren ekipler, 200 metrekare olan alanda geceleri kumar oynamak için hazırlanmış masalar ve kumar oynatma düzenekleri buldu. Baskınlarda; ruhsatsız 3 tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 180 mermi, 5 kesici alet, 10 gram eroin, 22 gram metamfetamin, 63 uyuşturucu hap, çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda eşya ve kumar malzemeleri ele geçirildi. Malzemelere el koyan polis, aralarında çeşitli suçlardan aranan kişilerin de olduğu 29 kişiyi gözaltına aldı.

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