Magandalar her yerde

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İlk olay önceki gün 15.00 sıralarında İstanbul Çekmeköy’de Şile otoyolu üzerinde meydana geldi. Hafriyat kamyonu şoförü M.D. ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D. otomobilin önüne keserek eline aldığı sopayla kamyondan indi. Otomobil sürücüsü geri manevra yaparak uzaklaşmak istese de trafik nedeniyle uzaklaşamadı. M.D. elindeki sopayla otomobil sürücüsüne saldırdı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından M.D. dün gece yakalandı. M.D.’ye toplam 1823 lira idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

İkinci olay da aynı gün 16.00 sıralarında İstanbul Fatih’teki Vatan Caddesi’nde yaşandı. Muhammed Ali Ertekin, 34 RM 4806 plakalı otomobili ile Haliç Köprüsü’nden Edirne istikametine doğru giderken, emniyet şeridinden gelen ve içinde 2 kişinin olduğu 06 BCS 460 plakalı otomobil tarafından sıkıştırıldı.

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ÖNÜNÜ KESTİLER

Ertekin, kendisini uyaran sürücüyü uyararak yoluna devam etti. Ardından B.Ö. adlı sürücü, Ertekin’in önünü kesti. B.Ö., Ertekin’e küfür ederek otomobilinin camını ve aynalarını kırdı. Saldırıya uğrayan Ertekin, polis merkezine giderek kendisine saldıran sürücüden şikâyetçi oldu. Polis ekipleri B.Ö.’yü gece saatlerinde yakaladı. Saldırıya uğrayan Muhammed Ali Ertekin, “Bu ve bunun gibi magandaların trafikten men edilmesi için elimden geleni yapacağım” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Üçüncü olay da önceki akşam Şanlıurfa’da meydana geldi. Ceylanpınar Devlet Hastanesi acil servisinde önceki akşam, hasta yakınları ile görevli hemşireler arasında tartışma çıktı. 3 hasta yakını, hemşireler Songül Közlü ile İbrahim Halil Öztürk’e tekme ve yumrukla saldırdı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

2 hemşire tedavi edilirken İbrahim Halil Yamaç, Mustafa Yamaç ve Aslan Yeşilay gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da olaya ilişkin sosyal medya hesabından, “Yaşanan bu olayı kınıyorum” paylaşımı yaptı.