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Magandalar bitmiyor

Güncelleme Tarihi:

#Fahrettin Turun#Maganda#Üsküdar
Magandalar bitmiyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 07:00

Kutlamalarda ve kavga sırasında eline silahını alan magandalar tehlike saçmaya devam ediyor. Sokaktaki kavgayı izleyen Fahrettin Turun (32), kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybederken, odasında kitap okuyan Zeynep, cama isabet eden saçmalardan şans eseri kurtuldu.

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İstanbul Üsküdar’da pazar gecesi iki grup kavga etmeye başladı. Kavga sırasında gruptakiler silahla etrafa ateş etti. Sesler üzerine sokaktaki 4 katlı binanın 4’üncü katında yaşayan Fahrettin Turun (32), pencereye çıkarak kavgayı izlemeye başladı. Gruptakilerden birinin silahından çıkan kurşun Turun’a isabet etti. Kalbinden vurulan Turun, ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Turun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

KONVOYDAN ATEŞ AÇILDI

Esenler’de de pazar günü akşam saatlerinde, düğün konvoyundan havaya silahla rastgele ateş açıldı. Silahtan çıkan onlarca saçma bir evin camına isabet etti. O sırada odasında kitap okuyan Zeynep, camların çatlamasının ardından korkuyla annesinin yanına koştu. Odanın halini gören aile, durumu polise bildirdi. Evin içerisinde inceleme yapan ekipler, havaya ateş eden şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Anne Aylin Minas, “Akşam saatlerinde yemek yemek için hazırlanıyorduk. Silah sesleri duydum ve kendi kendime ‘Umarım kimseye bir şey olmaz’ dedim. O sırada kızım çığlıklarla odasından geldi. ‘Anne camımız çatladı, camda delikler var’ dedi. Hemen polise haber verdim. Geldi ekipler baktı. Bir korku yaşadık” diye konuştu.

 

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#Fahrettin Turun#Maganda#Üsküdar

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