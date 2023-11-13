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Maganda damat şoförü vurdu

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#Burdur#Damat#Şoför
Maganda damat şoförü vurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 07:00

Burdur’da dün saat 15.20 sıralarında gelin almaya giden erkek tarafı gelini evden çıkardığı sırada, damat İsmail C. (22) eline aldığı silahla havaya ateş etmeye başladı. Silah tutukluluk yapınca tekrar kurmak isteyen İsmail C., o sırada silahın patlamasıyla gelin arabasının şoförü Halil İbrahim S.’yi (30) boynundan vurdu.

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İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay sonrası damat İsmail C. olay yerinden uzaklaşırken, daha sonra polis ekiplerine teslim oldu. Gelin evi önünde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, yerde çok sayıda mermi kovanı bulundu. Hastaneye kaldırılan Halil İbrahim C., yapılan ilk müdahalenin ardından mermi çekirdeğinin boynundan girip omuriliğine zarar vermesinden dolayı ambulansla Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

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#Burdur#Damat#Şoför

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