Maganda damat şoförü vurdu

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İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay sonrası damat İsmail C. olay yerinden uzaklaşırken, daha sonra polis ekiplerine teslim oldu. Gelin evi önünde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, yerde çok sayıda mermi kovanı bulundu. Hastaneye kaldırılan Halil İbrahim C., yapılan ilk müdahalenin ardından mermi çekirdeğinin boynundan girip omuriliğine zarar vermesinden dolayı ambulansla Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edildi.