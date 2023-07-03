Madımak hâlâ yürek yakıyor! 30. yıl karanfilleri

Haberin Devamı

Kentteki ilk anma programı, valilik tarafından yapıldı. Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Koç, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Cem Vakfı Genel Başkanvekili Hasan Sezgin, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya ile çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet, valilik binasından Sivas Bilim ve Kültür Merkezi’ne dönüştürülen eski Madımak Oteli’ne yürüdü. Heyet, 2 Temmuz 1993’te yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bırakarak dua etti.

Haberin Devamı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de anı köşesine çiçek bıraktı.

HEPİMİZİN ORTAK ACISI

Sivas Valisi Şimşek, “Bu acı hepimizin ortak acısı. Tüm Sivas’ın acısı, tüm Türkiye’nin acısı. Burada hayatını kaybeden her bir vatandaşımızın acısını her birimiz yüreğimizde hissediyoruz. Sevgi ve hoşgörü iklimini tekrar inşa edeceğiz ve hep diri tutacağız. İnşallah bizlerden sonraki nesillere barış dolu, sevgi dolu bir dünya bırakmış olacağız” dedi. Cem Vakfı Genel Başkanvekili Hasan Sezgin ise “Madımak Müzesi olarak buranın yeniden dizayn edilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Sivas’taki anmada yaklaşık 6 bin kişi fotoğraflarla yürüdü.

AİLELERİYLE YÜRÜYÜŞ

Valilik programının ardından olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ile siyasi partiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları, Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcilerinin katılımıyla Seyrantepe Mahallesi’nde toplanan kortej, Mevlana Caddesi güzergâhını kullanarak kent meydanından eski Madımak Oteli’nin bulunduğu bugünkü Bilim ve Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında en önde, olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ellerinde fotoğraflarla ilerledi. Bilim ve Kültür Merkezi önüne gelen ölenlerin yakınları, burada bina önüne fotoğraflarla birlikte gül ve karanfiller bıraktı.

Haberin Devamı

MÜZE OLUNCAYA KADAR

Etkinliğe katılan yaklaşık 6 bin kişi, saygı duruşunda bulunarak, ölenlerin isimlerini okudu. Aileler adına hayatını kaybedenlerden Murat Gündüz’ün babası Mehmet Gündüz yaptığı açıklamada, “Maalesef 30 yıldır bu acıyı bize yaşatanlar kahrolsun. Onun için biz buradan ölünceye kadar gitmeyeceğiz. Madımak utanç müzesi olana kadar mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

KENDİMİ HER 2 TEMMUZ’DA O KÂBUSTA BULURUM

- CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yayınladığı mesajda şöyle dedi: “Kendimi her 2 Temmuz’da o otelde o kâbusun içinde yeniden bulduğum, yakın tarihimizin en acı günlerinden biri olan #SivasKatliamı’nda yitirdiğimiz canlarımızı saygı, rahmet ve hüzünle anıyorum. Yüreğimizde 30 yıldır sönmeyen bu ateşi, kaldırılmayan enkazı #unutMADIMAKlımda.”

Haberin Devamı

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP HEYETİ ANMADA: ACILARI YARIŞTIRMIYORUZ

- Anmaya CHP’den Grup Başkanı Özgür Özel önderliğinde, CHP Meclis İdare Amiri Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ankara Milletvekili Murat Emir, Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Ankara Milletvekili Aliye Ersever, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Sivas İl Başkanı Haydar Öztürk ile il başkanları katıldı. Bilim ve Kültür Merkezi binası önüne karanfil bırakan CHP heyeti adına konuşan Özel, “Madımak’ta büyük bir insanlık suçu işlendi. Bugün Sivas’taki insanlık suçu için buradayız. 3 gün sonra Erzincan Başbağlar’daki insanlık suçu için orada olacağız. Acıları yarıştırmıyoruz. Ders çıkarıyoruz ” dedi.

Haberin Devamı

Özgür Özel - Aylin Nazlıaka