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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 09:16,Son Güncelleme:

Madende iş kazası: 1 ölü

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Madende iş kazası: 1 ölü
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ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında Fatih Kafkas (29), tavandan başına taş düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 00.00-08.00 vardiyasında çalışan işçilerden Fatih Kafkas, kömür üretimi sırasında tavandan düşen taşın başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Kafkas, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kafkas, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Kafkas'ın geçen yıl TTK'da yapılan bin 500 işçi alımı için yapılan kurayı kazanıp, işbaşı yaptığı belirtildi.

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