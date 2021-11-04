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Maden ocağında metan gazı şüphesi! 7 işçi rahatsızlandı: Acı haber geldi

#Maden Ocağı#Metan Gazı#Ömer Erkaya
Maden ocağında metan gazı şüphesi 7 işçi rahatsızlandı: Acı haber geldi

Bursa'nın Harmancık ilçesindeki krom madeni ocağında metan gazından zehirlendiği sanılan 7 işçiden Ömer Erkaya (34), hayatını kaybetti.

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Harmancık ilçesinde özel bir firmaya ait krom madeninde saat 08.00 sıralarında mesaiye başlayan işçiler İsmail Biltekin, Recep Gökce, Hakan Lama, Mustafa Karaaslan, İbrahim Burul, Muhammet Kahraman ve Ömer Erkaya, bir süre sonra rahatsızlandı. Saat 10.00 sıralarında ocağa inen bir yetkili, 7 kişinin de hareketsiz yattığını gördü.

Maden ocağında metan gazı şüphesi 7 işçi rahatsızlandı: Acı haber geldi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İşçiler, ekipler tarafından madenden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Ömer Erkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 6 işçi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi süren işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İşçilerin metan gazından zehirlendikleri ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Maden ocağında metan gazı şüphesi 7 işçi rahatsızlandı: Acı haber geldi

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#Maden Ocağı#Metan Gazı#Ömer Erkaya

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