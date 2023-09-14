Maden ocağında göçük: 1 işçiden acı haber

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Zonguldak Ereğli’de Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı Armutçuk Müessesi’nde dün 13.45 sıralarında 4 işçinin bulunduğu bölümde göçük meydana geldi. Bu sırada göçük olan bölüm yakınında bulunan ve hafif yaralanan 3 işçi kendi imkânlarıyla ocak dışına çıktı. Toplam 280 işçinin görev yaptığı müessesedeki işçilerin yakınları bilgi almak için birbiriyle yarıştı. Zamanla yarışan kurtarma ekipleri, yaralı 4 işçiye ulaştı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Coşkun Atalay, Ramazan Yıldırım, Rıfat Öztürk, Ergün Üstün, Ersin Aydın, Talha Yılmaz ve Sercan Hasan hastaneye kaldırıldı. Ancak 25 yıllık maden işçisi Ramazan Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı 3 işçi tedavilerinin ardından taburcu edilirken 1’i ağır 3 işçinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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3 çocuk babası Ramazan Yıldırım’ın ölümü yakınlarını yasa boğdu.

‘KÜÇÜK BİR ALANDA TAVAN ÇÖKTÜ’

Maden ocağına giden Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, “Kurtarma çalışması tamamlandı. Bu bir tavan çökmesi, çok küçük bir bölmede oldu. Diğer işçileri etkileyen bir durum olmadı” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, “Kazayı araştırmak üzere uzman müfettişler görevlendirilmitir” dedi. Öte yandan hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım’ın bugün öğle vakti Ormanlı Beldesi terminal alanında düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi.