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Bartın'daki maden kazası soruşturmasında 8 kişi tutuklandı! Ön raporda çarpıcı detaylar

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#Maden#Bartın#Amasra
Bartındaki maden kazası soruşturmasında 8 kişi tutuklandı Ön raporda çarpıcı detaylar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 15:55

Bartın’ın Amasra ilçesinde maden kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir’in de bulunduğu 8 kişi tutuklanırken, 4'ü adli kontrolle olmak üzere 16 kişi ise serbest bırakıldı. Maden kazasıyla ilgili 7 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 28 sayfalık ön raporda patlama ile ilgili açıklamalara yer verildi. Patlamanın, patlatma olayı ile birlikte eş zamanlı gerçekleştiği, patlama ile birlikte metan gazının ve kömür tozunun birlikte ve zincirleme olarak gerçekleştiği belirtildi.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında 41 madencinin yaşamını yitirmesi, 11 işçinin yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi için gözaltı kararı verildi. 24 kişi gözaltına alınırken, İstanbul'da bulunan 1 kişi ise daha sonra gözaltına alınacak. Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 24 kişiye, ihmaller ve mevzuat gereği alınması gereken tedbirlerin neden alınmadığı soruldu. Emniyet, 242 sayfalık dosya hazırladı.

ÖN RAPOR HAZIRLANDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 6 savcı ile bilirkişi heyeti maden ocağında incelemelerde bulundu. Maden, jeoloji, jeofizik, elektrik ve makine mühendisleriyle iş güvenliği uzmanından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti, 28 sayfalık ön inceleme raporu hazırlayarak, Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti.

Bartındaki maden kazası soruşturmasında 8 kişi tutuklandı Ön raporda çarpıcı detaylar

Raporda, "İş kazası, eksi 320 kalın damar tavan yolundaki patlatma çalışma kaynaklı olarak meydana gelmiş, grizu ve kömür tozu patlamasını içeren bir patlamadır" ifadesine yer verildi.

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Ön raporda, hayata geçmeyen yatırım ve iyileştirmelerin kazanın meydana gelmesinde önemli rol aldığı belirtilerek, “Havalandırma sistemi yeterli ve etkili olsaydı olayın meydana gelmesi önlenirdi. Metan drenajı uygulaması hayata geçirilmiş olsaydı meydana gelen kaza olayı önlenebilirdi.

Bartındaki maden kazası soruşturmasında 8 kişi tutuklandı Ön raporda çarpıcı detaylar

Tozla mücadele etkin yapılsaydı, meydana gelen kazanın etkisi daha az olabilirdi" tespitlerinde bulunuldu. Ayrıca, “Denetleme mekanizmasının gereken etkinliği sağlayamadığının net görüldüğü, bunun da kazanın meydana gelmesinde etkisi olduğu" açıklandı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12’si savcılıktan serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, TTK Amasra Müessese İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, teknikten sorumlu müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca, TTK Amasra Müessese İşletme Baş Mühendisi Mehmet Tural, iş güvenliği şube müdür vekili Volkan Soylu, maden mühendisi Levent Aydın, maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş, emniyet mühendisi Şahan Kahraman tutuklandı. 4 şüpheli ise yurt dışı yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bartındaki maden kazası soruşturmasında 8 kişi tutuklandı Ön raporda çarpıcı detaylar

ÖN RAPORDA PATLAMA GÜNÜ ANLATILDI

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Raporda patlama anı ve metan gazı değerleri belirterek, “Eksi 320 kalın damar üst tavan galerisinde delik delme işleri tamamlanmış ve delikler patlayıcı madde ile doldurulup kazı arını patlatmaya hazır hale getirilmiştir. Patlamanın olduğu eksi 320 kalın damar üst tavan hazırlık galerisinde metan miktarını gösteren sensör CHa-27 nolu sensördür. 16.00- 24.00 vardiyasında bu sensöre ait kayıtlar incelendiğinde saat 16.00 ile 17.55 arasında ortamdaki metan konsantrasyonunun yüzde 0,63 ile başlayıp kısa bir aralıkta değişerek yüzde 0,65'te kaldığı görülmektedir.

Bartındaki maden kazası soruşturmasında 8 kişi tutuklandı Ön raporda çarpıcı detaylar
17.56’da yüzde 0,71 olan metan değerinin artmaya başlayarak, 17.59’da yüzde 1,06'ya geldiği ve ikaz verdiği, saat 18.05'de ise yüzde 1,55’e gelerek gaz izleme sisteminde alarm verdiği kayıtlardan anlaşılmaktadır. Sensörden son ölçüm saat 18.09’da alınmış ve bu değer yüzde 1,69 olarak kaydedilmiştir. Sensör kayıtlar temel alınmak üzere, patlamanın etkisi, yeryüzünde meydana gelen alarm koşulları ve kurtarma ekiplerinin ocağa giriş süreleri incelendiğinde, patlama olayının 18.09’da olduğu anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verildi.
Bartındaki maden kazası soruşturmasında 8 kişi tutuklandı Ön raporda çarpıcı detaylar


PATLAMA, PATLATMA OLAYI İLE BİRLİKTE EŞ ZAMANLI

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Ön raporda, patlamanın, patlatma olayı ile birlikte eş zamanlı gerçekleştiği belirtilerek şöyle denildi:

“Sensör kayıtlarının, kaza bölgesinde bulunan işçi ifadelerinin ve tertiplerin incelenmesi neticesinde grizu patlaması olayının eksi 320 kalın damar üst tavan hazırlık galerisinde, patlatma olayı ile birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştiği patlama ile birlikte ortamdaki metan gazının ve kömür tozunun birlikte ve zincirleme olarak gerçekleştiği anlaşılmaktadır.

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Patlama olayının olduğu galeride vefat eden isçilerin bedenlerinin bulunduğu kroki incelendiğinde, 2’nci kartiyede bulunan barutçu Öner Yıldız’ın önde, ayakta çalışacak isçilerin de barutçunun arkasında bulunmuşlardır. Kazanın meydana gelmesinden sonra, kazanın etkileri tüm maden ocağına yayılmıştır.”

Bartındaki maden kazası soruşturmasında 8 kişi tutuklandı Ön raporda çarpıcı detaylar


‘KAZANIN ÖNEMLİ SEBEPLERİNDEN BİR TANESİ DE İŞÇİ AÇIKLARIDIR’

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maden faciasına yargı sürecinin takipçisi olduklarını belirten Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Hakan Yeşil, işçi eksikliğine değinerek, “GMİS olarak yıllardır, ‘Ağır şartlarda yoğun emek sarf ederek derin madencilik yapıyoruz. Bu madenciliği yaparken de şu kadar kişiyle çalışmamız gerekir. Bunun bilimsel bir açıklaması ve karşılığı da var. Bu işlerin artık kolay olmadığını, yaşadığımız işçi açıkları nedeniyle 3 kişinin yapması gereken işleri 2 kişinin, 1 kişinin yaptığını yıllardır beyan ediyoruz. Hala aynı şeyi söylüyoruz.

Bartındaki maden kazası soruşturmasında 8 kişi tutuklandı Ön raporda çarpıcı detaylar

TTK işçi açıkları sebebiyle iş güvenliği ve işçi sağlığı anlamında ileriki dönemlerde sıkıntılar yaşayacağız demiştik. Geldiğimiz noktada bu patlamanın nedenlerinden bir tanesi de işçi açıklarıdır. İşçi açıkları giderilse hem iş güvenliği ve işçi sağlığı anlamında da büyük önlemler alınırken, daha sağlıklı ortamda daha fazla kömür üretimi sağlanacaktır. Kazanın önemli sebeplerinden bir tanesi de işçi açıklarıdır” dedi.

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