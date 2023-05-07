Madem biliyordun neden kumpasa ortak oldun

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kayseri Mitingi’nde kalabalığa hitap etti. Kayseri Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingde 135 bin kişinin olduğunu ve bir rekor kırıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

BU MEYDAN REKOR KIRDI

“Az önce şöyle resmi rakamı getirin dedim. Havalimanından buraya gelene kadar yoldakiler hariç resmi rakam şu anda bu meydan bir rekor kırdı. 135 bin kişi bu alanda. Bizim kumaşımız milletimizin kuşağıdır. Bizim hamurumuzu milletimiz karmıştır. Zorlukların üstesinden birlikte geldik. Vesayet teşebbüslerine beraber direndik. Terör örgütlerinin saldırılarını beraber püskürttük. 15 Temmuz’da milli iradeyi beraber savunduk. Bugün milli geliri yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşan bir Türkiye varsa, yıllık 36 milyar yerine 255 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye varsa, tarımsal gayrisafi hasılası 407 milyar lirayı geçen bir Türkiye varsa... Merkez Bankası rezervleri neydi hatırlayın, 27.5 milyar dolardı. Şimdi 115 milyar dolara ulaştık. IMF’ye borcumuz neydi hatırlayın 23.5 milyar dolar.

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IMF’Yİ 2013’TE GÖNDERDİK

Şimdi burada bir şey söyleyeceğim, Davos’tayız, ‘Bebecan’ o zaman benim bakanım. IMF’nin başkanı ile konuşuyoruz. IMF’nin başkanı diyor ki, siyaseten bizi idare edeceklermiş. Dedim ki, siz alacağınızı tahsil ediyor musunuz? Ediyorsunuz, ama Türkiye’nin başbakanı benim, sen değilsin. Türkiye’nin siyasetine ben yön veririm ben. Tabii Bebecan kızardı, bozardı. Böyle şeylere alışık değiller. 2013’te ne yaptık? 2013’te IMF’yi bir daha Türkiye’ye uğramamak üzere gönderdik. CHP’nin sözcüsü, aynı zamanda Merkez Bankası’nda bir ara görev yapan kişi, bunlar beraber otellerin lobilerinde IMF ile görüştüler. Neymiş, bizim IMF’den borç almamız lazımmış. Hadi oradan, bizim buna ihtiyacımız yok. 2013’ten beri bir kuruş almadık, ne oldu ne kaybettik? Onunla birlikte 27.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervimiz de şu an itibarıyla 115 milyar dolara çıktı. Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar dolara da çıkmıştık. Yeniden o rakamları yakalayacağız.





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SENİ KİMLER ZORLADI

Bay bay Kemal ‘17-25 Aralık girişimindeki her şey montajdı’ diyor. Madem montaj olduğunu, iftira olduğunu biliyordun niçin bunları meydan meydan millete dinlettin? 17-25 Aralık FETÖ kumpasına neden ortak oldun? Madem yalan olduğunu biliyordun niçin aylarca Meclis kürsüsünde o yalanlar üzerinde tepindin? Seni bu yalan ve iftira furyasına öncülük etmeye kim zorladı? Hangi örgüt bulaştırdı? 15 Temmuz destanına ‘Kontrollü darbe’ diyerek lekelemeni kimler istedi? Bay bay Kemal’in bu sorulara cevap verme vakti gelmiştir. Gerçekten helalleşmek istiyorsa önce buradan başlamalı.”

KÜÇÜK ESNAFA PRİM MÜJDESİ

Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK’lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yapmıyoruz. Bizim ülkemize kazandıracak daha çok eserimiz, milletimize verecek daha çok müjdemiz var.

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AİLE VE GENÇLİK BANKASI

Bir müjde daha veriyorum. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Buranın gelirinin belli bir miktarını bu bankada rezerv edeceğiz. Sapkın akımlar karşısında aile kurumunu güçlendireceğiz. Mesela, ev hanımlarımızı primlerinin üçte birini buradan ödemek suretiyle emekli ederek kendi gelirlerine kavuşturacağız. Gençlerimizin eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evliliğe her adımlarında hibe ve kredi destekleri ile yanlarında olacağız. Kayserili gencimiz evlenmek istediği zaman gidecek, 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz 150 bin lira kredisini alacak, düğününü yapacak.

KAYSERİ HALKINA DEPREM TEŞEKKÜRÜ

6 Şubat depremlerini ve artçı sarsıntıları yakından hisseden Kayseri’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremden sonra afetzedelerimizin en fazla göç ettiği illerin başında Kayseri geliyor. Kayseri Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Zira deprem bölgesinde tüm ekibi ile Memduh Bey büyük bir gayret ortaya koydu. Kayseri yaklaşık 50 bin depremzede kardeşimize en güzel şekilde ev sahipliği yaptı.

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GÜMBÜR GÜMBÜR SANDIĞA GİDİYORUZ









Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Mersin’de düzenlenen mitingde, “Mersin’in de resmi rakamlarını aldım. Hamdolsun 80 bin. Demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz. Bu bir varlık seçimidir” diyerek özetle şunları söyledi: “Bu sabah yaşadıkları hortum felaketi sebebiyle Anamurlu kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yaralanan vatandaşlarıma Allah’tan şifalar diliyorum. Muz seraları zarar gören vatandaşlarımız müsterih olsun devletimiz her zaman olduğu gibi onların da yanındadır, yanında olacaktır. Mersin’deki Akkuyu nükleer santralımız tüm üniteleriyle devreye girdiğinde Çukurova’nın ihtiyacını karşılayacak elektriği de oradan üreteceğiz. Konya’da, panelini de kendimizin ürettiği ülkemizin en büyük güneş enerjisi santralını kurduk. Türkiye’nin cebinden yurt dışına giden yüz milyar dolarlık enerji parası artık milletimizin emrinde olacak. İşte onların hayal bile edemeyeceği bir kaynağı biz ülkemizin kendi imkanlarıyla milletimize sunuyoruz.”

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ERDOĞAN’DAN 14 MAYIS MESAJI: TÜRK DEMOKRASİSİNİN ŞÖLENİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimine ilişkin mesaj yayınladı. Erdoğan, mesajında özetle şunlara yer verdi: “Tarihimizin en önemli seçimleri olan 14 Mayıs’tan Allah’ın izniyle yine zaferle çıkacağız. Peki, bu seçimlerde kimler kazanacak? Genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle 85 milyonun her bir ferdi kazanacak. Doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyi ile 81 vilayetimizin tamamı kazanacak. Türkler, Kürtler, Araplar, Sünniler, Alevilerle birlikte toplumumuzun tüm kesimleri, Türkiye’nin bütün renkleri kazanacak. Hıristiyan’ıyla, Musevi’siyle, Süryani’siyle farklı inançlara mensup tüm vatandaşlarımız kazanacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar CHP’ye, İYİ Parti’ye, Saadet Partisi’ne ve diğer partilere gönül vermiş vatandaşlarımız da kazanacak. 14 Mayıs inşallah hepimizin bayramı, gurur günü, Türk demokrasisinin şöleni olacak. Bunun için kimse karamsarlığa kapılmasın, kimse kendini dışlanmış hissetmesin.”