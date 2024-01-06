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Maçoğlu İstanbul Kadıköy’den aday

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#Tunceli#Fatih Mehmet Maçoğlu#Kadıköy
Maçoğlu İstanbul Kadıköy’den aday
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2024 07:00

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart’taki yerel seçimlerde İstanbul Kadıköy’den Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) belediye başkan adayı olacak.

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2014 yerel seçimlerinde Tunceli’nin Ovacık ilçesinde belediye başkanı seçilen, ardından 2019’daki yerel seçimlerde Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde İstanbul Kadıköy’den TKP’nin belediye başkan adayı olacak. Fatih Mehmet Maçoğlu, yaptığı açıklamada, “Kararı kurumum kesinleştirdi. Sol sosyalist kurumların içinde yer aldığı yaklaşık 20 kurum ve siyasi partinin ortak adayı olarak TKP çatısı altında 31 Mart seçimlerinde Kadıköy’den aday olacağım” dedi.

 

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#Tunceli#Fatih Mehmet Maçoğlu#Kadıköy

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