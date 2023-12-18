Macaristan’a 100. yıl ziyareti

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Budapeşte ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilerde tarihi bir güne karşılık geliyor. Türkiye ile Macaristan arasında 1. Dünya Savaşı sonrası kesilen diplomatik ilişkiler, 18 Aralık 1923’te İstanbul’da imzalanan Dostluk Anlaşması ile yeniden kurulurken, söz konusu anlaşmanın 100. Yılı dolayısıyla da ziyaret tarihi bir önem taşıyor. Türkiye - Macaristan ilişkileri 2023’te “Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık” seviyesine çıkarılırken, 2024 de Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olacak.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Victor Orban ile görüşecek Erdoğan’ın ziyaretinde, siyasi ve diplomatik gündem maddelerinin yanı sıra ekonomik ilişkiler de ele alınacak. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı’nın yapılacağı ziyarette, iki ülke arasında bu yıl 3.3 milyar doları bulan ikili ticaret hacminin 6 milyar dolara çıkarılması için strateji oluşturulması bekleniyor. İkili ekonomik ve siyasi ilişkilerin yanı sıra Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, İsrail-Filistin çatışması, Rusya-Ukrayna krizi, İsveç’in NATO üyeliği gibi gündem maddelerinin de ele alınması bekleniyor. Türkiye-AB ilişkilerinin ve katılım sürecinin stratejik önemini en iyi anlayan ülkelerden biri olan Macaristan, 2024’ün ikinci yarısında AB dönem başkanlığını üstlenecek.