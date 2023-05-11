Maaşlar gerçek enflasyona uyacak

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önce Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile kürsüye çıktı. Ardından Trabzon’a giderek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile halka seslendi. AK Parti seçmenlerine seslenerek sözlerine başlayan Akşener özetle şöyle konuştu:

“11 bin köy okulunu yeniden açacağız. En az yüzde 20, 30, 50 oranında mazota, elektriğe, yeme, gübreye indirim yapacağız. Gençlerin köylere gidip üretim yapabilmesi için SGK veya BAĞKUR primlerini devlet olarak ödeyeceğiz. Dar gelirli ailelerin kadınlarına, 18-26 yaş grubuna 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız. TÜİK’in bu zamana kadar uydurduğu rakamlara geriye doğru bakacağız, yeniden hesaplayacağız. Devlet memuru maaşı, işçi maaşı, asgari ücret, emekli, dul, yetim maaşı gibi maaşları gerçek enflasyona uygun hale getireceğiz.”

Haberin Devamı

SÜPÜRGEYLE ÇIKTI

Eline bir süpürge alan Akşener, “Bu süpürge ile süpüreceğiz biz onları. Hem de nasıl süpüreceğiz, görün bakın. Özellikle kadınlara sesleniyorum; onları süpürgenin ucuyla hayırlısıyla süpüreceğiz” dedi.