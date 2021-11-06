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Lütfü Türkkan'ın küfür skandalı... O şehidin annesi: O kadar üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım

#İYİ Parti#Lütfü Türkkan#Tahir Gümren
Lütfü Türkkanın küfür skandalı... O şehidin annesi: O kadar üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirdiği için İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gümren'in annesi Telli Gümren, "Kaç yıl oldu, hâlâ içimiz yanıyor. Dün Tahir'e yapılanlardan o kadar çok üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım. Sadece ben değil çocuklarımın hepsi çok üzüldü." dedi.

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Bingöl merkeze bağlı Gözer köyünde yaşayan 10 çocuk annesi Telli Gümren, 1997 yılında yaylada hayvan otlattığı sırada terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 14 yaşında kaybettiği evladı İsa'nın mezarını ziyaret etti, dua okudu.

Lütfü Türkkanın küfür skandalı... O şehidin annesi: O kadar üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım

Gümren, Zazaca yaptığı açıklamada, şehit oğlunun acısını hala yaşarken, oğlu Tahir Gümren'in de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirdiği için İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kaldığını televizyonda yayınlanan haberlerden öğrendiğini, uzun süre gözyaşı döktüğünü söyledi.

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"Oğlum şehit olduğunda bırakmadılar göreyim. Parçalarını çuvala koydular, götürdüler. Oğlum bu şekilde ölmüş ve yine de buna yalan diyorlar. Kimsenin umurunda değil. Kaç yıldır oğlumun acısıyla yaşıyoruz. Evlat unutulur mu? Allah'ın emri baş göz üstüne fakat böyle bir olay kolay değil. Oğlum İsa sürekli hayvanların yanına gidiyordu, hayvanları köyün arkasında bulunan yaylaya götürüyordu. Yaylaya gitti, orada bomba patladı, bedeni parça oldu, bana cenazesini getirdiler." ifadelerini kullanan Gümren, dün oğlu Tahir Gümren'e küfredildiğini öğrendiğinde çok üzüldüğünü belirtti.

Lütfü Türkkanın küfür skandalı... O şehidin annesi: O kadar üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım

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Gümren, "Tahir dün oraya gitti. Tahir kardeşinden dolayı üzgündü, bir şeyler söylemiş, kalkmışlar Tahir'e hakaret etmişler. Sebep? Hem oğlum ölmüş hem de diğer oğluma hakaret ediyorlar. Oğlum devletine karşı gelmedi. Bizim yüreğimiz yanıyor. Buna rağmen yine oğluma dün hakaret etmişler. Oğlumun içi yanıyor. Yüreğin yanmadan bir şey söyler misin?" diye konuştu.

"O KADAR ÇOK ÜZÜLDÜM Kİ SABAHA KADAR UYUYAMADIM"

"Kaç yıl oldu, hala içimiz yanıyor. Dün Tahir'e yapılanlardan o kadar çok üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım. Sadece ben değil çocuklarımın hepsi çok üzüldü." diyen Gümren, şehit annesi olmadığını iddia edenlere tepkilerini dile getirdi.

Lütfü Türkkanın küfür skandalı... O şehidin annesi: O kadar üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım

Gümren, "Oğulları şehit yakını değil diyorlar. Hangisi yalan, bu mezar mı ölen oğlum mu yalan? Elimdeki dosyalar yalan mı?" ifadelerini kullandı.

Oğluna küfredilmesine ayrıca çok üzüldüğünü anlatan Gümren, "O kadar hakaret yaptılar, bir de küfrettiler. Oğlum sahipsiz değildir." şeklinde konuştu.

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Gözer köyü muhtarı Zümrü Kınaş da İsa Gümren'in 1997 yılında henüz 14 yaşındayken terör saldırısı sonucu şehit olduğunu belirterek, ailesinin bu saldırının ardından çok acı yaşadığını ifade etti.

"ŞEHİT AİLELERİNİN TEPKİSİNİ SABIRLA DİNLEMELERİ LAZIM"

Kınaş, Tahir Gümren'in kardeşinin 14 yaşında şehit edildiğini ve bu acının kolay bir şey olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"İçi yanıyor, bu yüzden bir tepki göstermiş, o tepkiden dolayı da hakaret görüyor. Bu şehit ailesidir, resmi kayıtlarda da vardır. Bu saklanacak bir şey değildir. Siyasilerimizin biraz daha dikkatli olması lazım. Şehit ailelerinin tepkisini sabırla dinlemeleri lazım, böyle hakaret ederek değil. Siyaset yapıyorlarsa biraz dikkatli olmaları lazım. Bu son olaydan dolayı ailenin gerçekten zor bir gece geçirdiklerini biliyorum. Ailenin şu ana kadar kimseye bir hakareti ya da bir zararı olmamış, buna herkes şahit."

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#İYİ Parti#Lütfü Türkkan#Tahir Gümren

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