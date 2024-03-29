‘Luna’nın işkencecisi yakalandı

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Sosyal medyada büyük tepkiye neden olan görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerin Zeytinburnu’ndaki bir sitede çekildiği belirlendi. Siteye giden polis ekipleri kediye işkence ettiği öne sürülen A.A.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlenen ‘Luna’ adlı kedi de muhafaza altına alınarak hayvan barınağına teslim edildi.

‘ELİMİ TIRMALADI’

Emniyette sorguya alınan A.A.K. ifadesinde, “Luna benim değil bir arkadaşımın. Arkadaşımın maddi durumu iyi olmadığından bir süredir ben bakıyordum. Luna ile oynarken elimi tırmaladı. Luna’ya karşı kasıtlı bir şiddet ve zararım olmadı” dedi. A.A.K., emniyetteki sorgusunun ardından ‘Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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